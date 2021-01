Vecinos de Los Lirios retomarán sus "chiquimanifas" por los "reiterados incumplimientos" de Ayuntamiento y Gobierno

En concreto, como indican en un comunicado, las próximas convocatorias serán el viernes 15 de enero, el viernes 22 de enero y el viernes 29 de enero, todas ellas a las 8,45 horas, en el momento en el que los pequeños del barrio acuden a los centros escolares y deben cruzar la rotonda junto al Centro Comercial Berceo.

"Aunque la libertad de movimiento está garantizada por el artículo 19 de la Constitución Española y la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal obliga al Ayuntamiento de Logroño a que ese paso sea digno", dicen los vecinos.

Algo, aseguran, "que no ha logrado serlo incluso con las medida semafórica abortada por la Casa Consistorial".

Añaden que, "aunque en ninguno de los dos documentos se ampara ni recoge la posibilidad de obligar a nadie a dar rodeos, el consistorio sigue sin ejecutar la pasarela comprometida ni ha logrado ejecutar ninguna alternativa viable a ella que no sea precisamente dar rodeos y esquivar el peligro físico cotidiano".

"Que Los Lirios no cuenta con ningún servicio público es un hecho difícilmente discutible", afirman, pero añaden que "las últimas declaraciones en sede parlamentaria del consejero de Educación y Cultura, Pedro Uruñuela, han llenado de preocupación y desasosiego a los vecinos del barrio".

Eso ocurre, explican, "ya que inciden en mantener el estado de discriminación dotacional que padecen y, además, renuncian a unas mínima exigencias de justicia social".

Desde la plataforma vecinal han enumerado "en otras ocasiones los municipios riojanos que cuentan con entre 2.000 y 3.000 habitantes", que son, en concreto, Albelda de Iregua, Alberite, Aldeanueva de Ebro, Cenicero, Cervera del Río Alhama, Ezcaray y Navarrete.

"Los habitantes del barrio según el censo a 1 de enero de 2015 es de 2.133 personas, aunque ya entonces las cartillas sanitarias eran 3.000 y han nacido aquí, como se sabe, una media de 50 niños al año desde entonces, de hecho entre 2015 y 2019 han nacido 218 niños en las zonas electorales de Los Lirios", según datos del propio Ayuntamiento, tal como señalan.

A partir de estos dato "surgen dudas e interrogantes sobre la gestión de las instituciones hacia nosotros comparativamente, ¿con qué dotaciones públicas cuentan esos pueblos? Colegio, centro de salud, biblioteca, instalaciones deportivas y culturales... Normal y deseable, obviamente desde Los Lirios apoyamos la construcción de dotaciones e infraestructuras en nuestro medio rural".

"Nosotros, vecinos de un barrio que, con accesos deficientes y con brechas urbanísticas insostenibles para una ciudad que se quiera sostenible, estamos siendo claramente discriminados como demuestra el hecho de que Ayuntamiento haya renunciado a completar su propueeta semafórica abandonando a los vecinos en una isleta en medio de una autovía, calles abiertas dicen", critican.

Se preguntan si "¿en serio Los Lirios tiene que soportar esta situación dotacional sólo por pertenecer a la ciudad de Logroño?" y añaden que "el Gobierno de La Rioja sigue empeñado en aplicarnos unos baremos que significan en sí un abuso y un reconocimiento de su mala gestión".

"Los hizo con el anterior equipo de Gobierno y, contra su propio pacto actual, PSOE, IU y Podemos lo vuelven a hacer, no sabemos a qué intereses responde esta actitud. Para nosotros no tiene justificación alguna que, con el censo en la mano, no contemos ya con las dotaciones planificadas desde la creación misma del barrio y aprobadas unánimemente por Ayuntamiento de Logroño y Parlamento de La Rioja en 2015. O que se incumpla la Ley de Farmacia vigente en La Rioja y no se promocione dicho establecimiento en la zona", recalcan.

Según las estadísticas del propio Ayuntamiento "las previsiones de construcción residencial en el barrio se han ejecutado en su práctica totalidad". El número máximo de viviendas previstas por el plan parcial que ordena el barrio es de 1.325, de las que ya se han construido 1.202, lo que representa el 90,72% del total.

Sin embargo, "en el mismo plazo, ninguno de los equipamientos públicos previstos se ha ejecutado y, ni siquiera, se han realizado los proyectos técnicos (algunos, como el de la propia pasarela, incoados sin haberse hecho público ningún detalle de aquella operación)".

"La situación es mucho más grave si hablamos de los accesos, rodeos por plazas y pasarelas privadas o por túneles con vertidos que nos desvían hasta medio kilómetro del camino recto al colegio que nos da punto de cercanía, negativa de Demarcación de Carreteras de señalizar el paso por la A-13 como paso escolar y ocurrencias abortadas e inconclusas por parte del nuevo equipo de gobierno, equipo de un partido que hace menos de seis meses pedía la ejecución inmediata y sin dilación de una pasarela ciclo peatonal de 5 metros de anchura y 100% accesible", lamentan.

Recuerdan que son "cuatro cursos los que llevan los vecinos del barrio cruzando juntos los viernes para visibilizar esta situación de desamparo y abandono, un cambio de postura así parece claramente irresponsable, más si se baña de un discurso "a favor del peatón" pero que, de facto, obliga a los ciudadanos a cruzar y exponerse a un paso peatonal, sin semáforo en su tramo más conflictivo, por siete carriles de la circunvalación de Logroño, una autovía y una glorieta que, junta a la de la calle Chile, soportan el mayor flujo de tráfico de toda la ciudad".

"Ya ha habido que lamentar tres falledidos en ese cruce, innumerables atropellos y accidentes, ¿cuánto más es necesario para que se resuelva una de las grandes fallas urbanísticas de la ciudad?", finalizan los vecinos del barrio de Los Lirios.