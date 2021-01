La confesión más escatológica de una concursante de '¡Ahora caigo!': "Arturo, me estoy cagando"

Hay concursantes que son un espectáculo por sí solos y Andrea se encargó este martes de centrar toda la atención de los espectadores de ¡Ahora caigo! y de Arturo Valls, que no pudo reprimir la sonrisa con la presentación de la granadina.

"Soy tatuadora profesional especializada en microrealismo a color, tengo siete gatos y me encanta Harry Potter y las películas de miedo", comentó en su presentación, a lo que Valls le contestó: "Tienes 28 años y siete gatos...".

Andrea se justificó diciendo que "cada vez que he querido ser madre, he metido un gato en casa, así tengo a mi chico, amargado. Lo que quiero es que los gatos vengan todos a la boda, con su trajecito...".

Entonces el presentador destacó que "se confirma, eres la loca de los gatos", a lo que la granadina admitió que "mucha gente me lo dice". La concursante señaló que "si me llevase una pequeña cantidad de dinero, las tetas ya me las puse y no me pondría otras porque no me caben".

Arturo Valls y Andrea, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"Montaría en la habitación de los gatos de casa estructuras, superficies, pondría árboles... Si me llevase más, me iría con mi novio a un safari a África o a la Antártida a ver la Aurora Boreal".

Por último, si lograra ganar los 100.000 euros, Andrea tenía claro lo que haría con el dinero: "Soy 'terraplanista' y me encantaría hablar con alguien de la NASA para que me lanzara al espacio y ver la curvatura de la Tierra".

"Es que no me lo creo, tendría que ver para creer porque no me coinciden muchas cosas, no me importa que se ría la gente de mí, lo estoy diciendo para soltar tensión porque me estoy cagando Arturo", afirmó Andrea.

La escatológica confesión de la participante sorprendió a Valls, pero la granadina fue muy específica: "Cagar de caca, no de nervios, que también". El presentador no se lo creía: "¿De miedo?".

"Que paro Arturo y suelto lo que tenga que soltar. Que soy el caganet del belén que hay que quitar la noche de Reyes", concluyó Andrea antes de comenzar su participación en el concurso de Antena 3.