En globo, descapotable o barco... pero los niños pudieron ver a los Reyes Magos

Las medidas de seguridad e higiene por el coronavirus no han impedido a los Reyes Magos acudir a su cita con los más pequeños aunque han tenido que echar mano de la imaginación. En globo, descapotable o barco, los niños han podido cumplir su deseo de ver a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Este 5 de enero de 2021 las ciudades y pueblos no han acogido las tradicionales cabalgatas para recibir a sus Majestades; en algunos casos han sido estáticas, una nueva modalidad adaptada a la pandemia, y en otros han sido los Reyes los que han ido a ver a los niños y no al revés. Ni siquiera la localidad alicantina de Alcoy ha celebrado su cabalgata, la más antigua de España (desde 1875), lo que no ocurría desde la Guerra Civil.

En los lugares donde los Magos han recorrido las calles lo han hecho sin carrozas ni comitivas y sin anunciar previamente el horario y el recorrido para evitar aglomeraciones, por lo que muchos niños se han topado con ellos por sorpresa.

Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado a Madrid en una única carroza que ha irrumpido en el patio del centro cultural Conde Duque entre copos de nieve creados por el mago Jorge Blass, maestro de ceremonias de una gala en la que el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha pedido a sus majestades que no haya carbón esta noche para los niños de Madrid, porque han sido "la mejor luz, el mejor consuelo y la mejor esperanza" para los mayores durante la pandemia.

En el resto de municipios de la comunidad, los Reyes han llegado a bordo de trenes, autobuses descapotables y globos aeroestáticos.

Barcelona

En la Ciudad Condal, el Parque de la Magia de Oriente, el espacio del Fòrum de Barcelona donde está el cargamento de los Reyes Magos enviado a la ciudad y que sustituye a la tradicional cabalgata, ha cerrado sus puertas este mediodía con un balance de 40.000 asistentes. La instalación ha estado abierta al público -con cita previa- desde el 28 de diciembre hasta el 5 de enero, excepto el 1 de enero, y las 45.000 entradas disponibles se agotaron el 27 de diciembre, aunque el 12 % de ellas finalmente no se han utilizado.

Además, el ayuntamiento ha impulsado un espectáculo de creación original de Marta Almirall que puede seguirse en directo por televisión esta noche para reproducir la experiencia de la cabalgata en todos los hogares.

Andalucía

Los reyes "mágicos" también han echado mano del ingenio para llegar puntuales a su cita con los niños andaluces, de modo que, pese a la pandemia, tendrán sus regalos gracias a que han volado en globo aeoróstatico y en paramotor o han realizado el recorrido en autobús descubierto o en coche de caballos.

En Sevilla, han madrugado para despegar cuando aún no había amanecido. Desde el polígono de San Pablo, el globo en el que viajaban sus Majestades ha sobrevolado buena parte de la ciudad y han podido ser vistos desde calles y azoteas.

En Córdoba, los Magos también han recorrido la ciudad desde el cielo en globo con una comitiva de pajes en parapente y a Jaén han llegado precedidos por el vuelo de paramotores. En coches descapotables han recorrido Huelva para poder ser vistos por los pequeños desde sus ventanas.

En Almería, los Reyes han sido recibidos con un espectáculo musical con saltimbanquis, retransmitido por televisión, y Cádiz ha establecido durante todo el día un itinerario en distintas zonas del casco histórico y de extramuros para las carrozas estáticas.

Otros lugares

En la Comunidad Valenciana, los niños y niñas han podido saludar a los Reyes desde ventanas y balcones. En Castellón, Melchor, Gaspar y Baltasar han desembarcado en el puerto, tras lo que una caravana real ha recorrido la ciudad entre la sorpresa de muchos, ya que el itinerario no se había hecho público. Algunas localidades han optado por la tecnología y han retransmitido por internet las recepciones en los Consistorios a los tres Magos de Orientes, como ha sido el caso de Valencia.

En Valladolid, los Reyes han realizado diez recorridos para llegar a toda la ciudad y evitar aglomeraciones, lo que ha enfrentado al Ayuntamiento con la Junta de Castilla y León a causa de las restricciones que impuso la administración autonómica respecto a la celebración de cabalgatas. Melchor, Gaspar y Baltasar han visitado las calles de la ciudad vallisoletana sin anunciar la hora ni los itinerarios, en carruajes de caballos.

Pese al "bicho", los más pequeños de Zaragoza también tendrán regalos este año, ya que los Magos han llegado al Auditorio de la ciudad para guardar los presentes que repartirán esta noche con ayuda de la comitiva real.

Tampoco han faltado a su cita en Castilla-La Mancha, donde han ideado cabalgatas estáticas o aumentado sus recorridos por los pueblos y ciudades, para saludar a los pequeños en las puertas de sus casas. En Toledo, han optado por recibir a los niños en la Puerta de Bisagra, donde han podido saludarles respetando las medidas de seguridad. En Albacete han recorrido las calles de la ciudad y sus pedanías, sin desvelar los horarios y trayectos concretos, en Guadalajara se ha organizado una cabalgata estática y en Ciudad Real han recorrido un centenar de calles en un tren turístico.

También los niños gallegos han podido ver a sus Majestades en este año atípico. En Vigo lo han hecho en una cabalgata estática: las carrozas de los Reyes Magos, instaladas en un recinto cerrado del tamaño de cinco campos de fútbol, han recibido la visita de hasta 6.500 familias, con cita previa. En A Coruña han desfilado en autobuses descapotables, desde la mañana hasta la tarde, llegando por primera vez a todos los barrios.

En ese medio de transporte han llegado también a Logroño, donde los niños han recibido a Melchor, Gaspar y Baltasar, protegidos con mascarilla, desde balcones y aceras. Cientos de pequeños les han dado la bienvenida en un espectáculo celebrado en el Navarra Arena de Pamplona en sustitución de la tradicional Cabalgata.