El Ayuntamiento destaca el proceso de participación del Plan de Movilidad y defiende su "seriedad y rigor"

"El Plan de Movilidad es un documento ambicioso que está diseñado tras un amplio trabajo técnico y que ahora se está enriqueciendo con las aportaciones de grupos políticos, instituciones, colectivos, entidades o expertos. Es el mayor instrumento de planificación de la movilidad que ha tenido nunca la ciudad y que lanzamos en un momento histórico en el que tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo sostenible, saludable, accesible y que además contribuya a la reactivación de la ciudad: tenemos que lograr un menor protagonismo del vehículo privado a través de una apuesta decidida por el peatón, el ciclista, los vehículos de movilidad personal y el transporte público", explica en una nota Cabrera.

En relación con las declaraciones de Adelante Sevilla, el delegado de Gobernación ha lamentado la "falta de seriedad" en los argumentos expresados, dado que "aún está abierta la participación y ha habido reuniones con todos los grupos políticos".

"Es un documento que apuesta por la sostenibilidad y por un nuevo modelo de movilidad basado en criterios técnicos y la escucha activa de numerosos colectivos; parece que realmente este grupo político no cree en la participación ni en la movilidad sostenible porque, si no, haría propuestas para completar el documento y no trataría de empañar un proceso ambicioso, transparente y abierto", ha apuntado.

En este sentido, el delegado subraya que todas las medidas llevan semanas en exposición pública, después de haber sido analizadas ya con los grupos políticos de la corporación, el Consejo Económico y Social de Sevilla, el Comité Ejecutivo del Plan Estratégico Sevilla 2030, los colegios profesionales o instituciones como la Junta de Andalucía.

La participación ahora se articula a través de la página web del Ayuntamiento, donde se difunde ya toda la documentación del plan, que podrá ser consultada. Las propuestas se podrán presentar a través del registro, de correo electrónico o de la plataforma municipal de participación Decide Sevilla.

EL DOCUMENTO

El documento parte de una primera fase de diagnóstico de los flujos de desplazamientos desde fuera de Sevilla (es decir, desde el área metropolitana) hacia la ciudad y dentro de la propia ciudad, con análisis específicos además de los desplazamientos existentes en cada uno de los distritos y entre estos.

Para ello, se realizaron 47.000 encuestas técnicas en domicilios, principales vías de circulación y a pie del transporte público para mostrar cuáles son los patrones de la movilidad y las necesidades reales de viajeros y peatones. A esta metodología de encuestas se han sumado otras fuentes estadísticas y registros oficiales.

Con esta base, se ha elaborado un documento de propuestas que sitúa tres objetivos generales en el diseño de la movilidad de la ciudad que deben ejecutarse garantizando un modelo de desarrollo sostenible en todas sus vertientes (social, medioambiental y económico): la movilidad como derecho ciudadano, combatir el cambio climático y reducir las emisiones en Sevilla en un 55 por ciento e integración del modelo de movilidad sostenible del área metropolitana.