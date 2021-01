Iker Jiménez critica a los que se van de fiesta: "Los que salen en Instagram con las copas se creen que somos gilipollas"

Después de criticar a los negacionistas del coronavirus en su programa del domingo, Iker Jiménez quiso sincerarse este lunes un poco más sobre su opinión de la pandemia en Instagram.

Con dos vídeos de más de dos minutos cada uno, el presentador de Cuarto milenio habló de los casos de la nueva cepa británica de la Covid que ha llegado a España, algo que le preocupa bastante. Pero también quiso aprovechar para lanzar un mensaje de responsabilidad a la población.

"Esto no es cuestión de políticas y de leches", destacó el vasco. "Solo os puedo decir que os protejáis, por favor, que toméis medidas, que esto no es una gilipollez, que no somos idiotas, que esto es por todos. Nadie puede hacer su vida cotidiana por el comportamiento de todos. Es inaudito que no le des importancia, que estés en el restaurante sin mascarilla, que estés concentrado no sé dónde y estés de farra. Yo no se cómo decirlo".

"¿Qué hacemos? Ahora a verlas venir otra vez. Hombre, pues pongamos algo de nuestra parte. Tanto '¡la libertad!'... Está en juego la libertad de todos si no nos tomamos esto en serio", concluyó en su primer vídeo.

"Os pediría por último un favor: si vais a gastar mucho el tiempo en 'que me paga no sé quién', 'que soy de ultraderecha', 'que soy de ultraizquierda', 'que soy masónico' o 'soy franquista' [...] os diría que no gastaseis vuestro tiempo. Esto es bueno para que la gente debata", pidió en su segundo vídeo.

"A los negacionistas estos recalcitrantes los doy por perdidos", comentó, pero "no puede ser que haya amplias capas de la sociedad, estos que salen en Instagram con las copitas y la cara pegada sin mascarilla, que no saben lo que es un aerosol, se creen que somos gilipollas de alguna manera, que somos unos necios... Deben saber mucho más ellos que nosotros", criticó Iker Jiménez.

"Tengo amigos en el hospital, he tenido amigos que ya no están y he tenido familiares que no he podido enterrar en este periodo. Pues genial, a ellos les da igual. Pero con su egoísmo, el no documentarse de lo que pasa realmente y escuchar absolutas y soberanas idioteces está provocando que mucha gente crea que no pasa nada", continuó el presentador.

"Hay varias opciones: callarte, como muchos se callaban; esperar indicaciones, como muchos han esperado; filtrar información según seas de izquierdas, de derechas, de centro, que me dan todos exactamente igual. Y yo lo que veo es que no puedo hacer mi vida, como muchos de vosotros", criticó el rostro de Mediaset.

"Por favor, tomad medidas en esos lugares, sobre todo interiores, y en las concentraciones, porque esto pinta mal. Y de ti depende arreglarlo y contarlo a otros, y poner esto en marcha. Porque si no lo vamos a lamentar", concluyó.