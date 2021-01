Las tendencias de moda más extravagantes que veremos este 2021

Si el 2020 estuvo marcado por prendas cómodas y tejidos naturales, este 2021 se revela a su antecesor con los accesorios y prendas de lo más inesperadas y extravagantes.

Las pasarelas han sido las primeras en dar cuenta de ellas, y las influencers las han ratificado como must have para esta temporada. Desde lo más atrevidas hasta las más inesperadas, no van a dejar a nadie indiferente.

Corsé de punto

Desde los desfiles de grandes firmas como Burberry, Chloé o Vera Wang, el corsé se ha postulado como uno de los grandes protagonistas para este año, aunque en una versión más cómoda y del día a día confeccionándolos en punto.

Zara ha sido uno de los primeros en adaptar el corsé para uso diario ofreciendo dos opciones diferentes: una a medio busto y otra a la cintura a modo de cinturón. Esta última es la que más a interesado a las creadoras de contenido, que no han dudado en lucirlo en el street style.

Manguitos de punto

Los manguitos de punto de Zara han sido una de las prendas más parodiadas de todo el año pasado, y sin embargo están completamente agotados en la tienda online.

La curiosidad que ha despertado este proyecto de jersey ha pesado más que su practicidad, convirtiéndose en objeto de deseo de fashion victims y siendo copiados en otras tiendas como Bershka.

Zuecos

Los años 70 vuelen, y con ellos los zuecos. Estos zapatos fueron muy populares el año pasado en su versión más hogareña, pero este 2021 los sacamos a la calle para reivindicarlos con orgullo.

Este calzado es uno de los más versátiles en verano, pudiendo combinarlo con todo tipo de prendas y looks. La influencer Emily Wells los utiliza tanto para salir como para estar por casa, y con ella también su familia.

Arnés de piel

Alexander McQueen y Gucci nos presentaron en la semana de la moda uno de los accesorios que más nos ha hecho suspirar hasta el momento: el arnés, siendo junto al corsé dos de los elementos principales para la tendencia de la femme fatalque se viene esta temporada.