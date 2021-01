Cvirus.- El PP demana la compareixença de Puig en la Diputació Permanent per a informar de la situació

Ortiz ha assegurat aquest dimarts que ella "no dormiria a les nits si tinguera una sola vacuna sense posar, solament una" perquè "hi ha gent que està morint diàriament i tenim els hospitals col·lapsats", ha indicat en roda de premsa.

En aquesta línia, considera que les mesures a adoptar ja haurien d'haver-se "anticipat" i sosté que "hui tornem a arribar tard". "Un dia més, un dia menys, sí importa a prendre mesures en les restriccions, en la vacunació", ha dit i ha insistit: "Solament una vacuna que estiguera en el congelador em pareixeria una vergonya, no li dic amb totes les que hi ha".

D'altra banda, Ortiz també ha afirmat que "no quadren" les dades del Ministeri de Sanitat sobre les vacunes que hi ha amb els de la cosnelleria. "Deixen de mentir amb la salut, amb la mort, amb les vacunes", ha reclamat, i ha demanat que "per una sola vegada diguen la veritat encara que solament siga perquè els dona pena el que està passant ací fóra".

"Sabem que és difícil i al que li haguera tocat aquest marró ho hauria tingut molt complicat", ha admès, però ha insistit a saber "per què mentixen" i ha demanat a les dos administracions que es posen "d'acord en el nombre de vacunes". Ortiz ha enviat una abraçada a tots els afectats que estan en l'hospital i a les víctimes així a com els sanitaris "que estan patint molt perquè no donen proveïment".