PP demana a Puig que "done la cara" davant la sanció de Competència a empreses vinculades al seu germà per pactar preus

"Mentre els hospitals estan saturats i la situació econòmica és greu, hi ha gent afavorida pel fet de ser germà del president de la Generalitat. La resolució per la qual la Comissió de Defensa de la Competència condemna les empreses del germà de Puig és una vergonya", ha assegurat Ortiz, qui ha afegit que, amb aquesta resolució, el cap del Consell "ja no pot adduir desconeixement sobre les empreses dels socis dels seus germans, amb el pare i el fill implicats. Parlem d'un càrtel constituït per la família del president de la Generalitat".

La secretària general del PPCV ha indicat que en la resolució s'inclouen converses de whatsapp i "frases claríssimes en el pacte de preus, amb fanfarroneria i altanería" i ha afegit que "fins i tot la delegada d'À Punt a Castelló modifica el plec ja publicat després d'un menjar amb un germà del president per a pactar preus en un concurs de 650.000 euros amb la connivència d'aquesta delegada i un assessor jurídic de l'ens".

Segons el parer de la dirigent 'popular', "entre aquesta quantitat i els 1,2 milions d'euros que s'estan investigant per subvencions de la Generalitat en el Jutjat nombre 9 de València, parlem d'una trama corrupta de dos milions d'euros a dia de hui", segons ha informat el PP.

AMPLIACIÓ DE LA DENÚNCIA

Ortiz ha anunciat que ampliaran la denúncia en el jutjat una vegada disposen de tota la documentació de l'expedient que Economia els ha de fer arribar després d'una resolució del TSJCV ja que entenen que pot haver-hi "tràfic d'influències, prevaricació i negociació prohibida de funcionaris".

"Davant açò demanem coherència. El mateix que ha exigit el senyor Puig, que firmava denúncies contra membres del PP. Demanem que Puig isca a donar explicacions i que diga per què després de quatre anys i set consellerias i tres empreses públiques implicades, segueix sense eixir a donar la cara. Que s'apliquen lliçons de moral i ètica", ha retret.

A més, el PP ja ha demanat per registre la compareixença de Ximo Puig davant la Diputació Permanent i la compareixença del director d'À Punt, Alfred Costa, per a conéixer qui és la delegada de Castelló i quina ha fet À Punt amb ella. Així mateix, reclama que explique "qui és l'assessor jurídic que dóna informació privilegiada i què es va derivar d'eixes trobades que han acabat amb un expedient sancionador".

El PP també demana la compareixença de la consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo, per a saber "què ha fet o què va a fer amb les empreses sancionades i que, segons la llei de responsabilitat social corporativa, arreplega que les empreses que intenten estafar no poden contractar amb l'administració".

Així mateix, el PP va a presentar una proposició de llei per a modificar la llei i que empreses sancionades no puguen concórrer a cap subvenció de les administracions públiques.

Eva Ortiz ha indicat que "en la resolució hi ha una part, però es desprèn que hi ha més coses. El greu no és la multa de 46.000 euros -entre les tres empreses- sinó les converses prèvies, que es modifique el plec, i que siga l'assessor qui els done les claus per a presentar-se en la plica".

"Açò és una denúncia d'À Punt i els honra. També inste Costa a acabar el començat perquè hi ha dos persones sota el seu comandament que han format part d'aquesta situació de connivència i engany", ha exposat i ha recordat també el cas de les ajudes al valencià, pel qual s'asseurà en la banqueta el director general Rubén Trenzano.

Eva Ortiz ha demanat als socialistes "menys lliçons i més donar la cara". "Açò és el principi de moltes coses més que han de vindre i nosaltres anem a arribar fins al final, perquè els socis van dir que quan Ximo arribe al Palau ens anem a folrar. En açò estan. A hores d'ara ningú pensa que el germà de Francis no sabia res", ha conclòs.