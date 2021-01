Cvirus.- La setmana vinent començarà la vacunació de sanitaris d'AP i primera línia i a continuació centres de dia

Així, ho han anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en roda de premsa per a informar de la noves mesures imposades per a frenar la transmissió del virus.

Sobre este tema, Puig ha explicat que "l'obligació" de l'Administració és "evitar retards injustificats" i per açò "s'intensificarà" el procés de vacunació amb "eficàcia i seguretat" gràcies a la tasca dels professionals.

Així, entre dilluns i dimarts s'haurà conclòs d'administrar la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus a tots els residents i treballadors de residències de majors de la Comunitat Valenciana excepte aquelles que tinguen brot actius. Així mateix, a principis de setmana començarà la vacunació a sanitaris d'Atenció Primaria, primera línia i després resta de personal i centres de dia de majors.

Per la seua banda, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha explicat que "el desfasament" en l'arribada de les vacunes de Pfizer ha obligat una reprogramació en les 5.000 dosis inicials que s'administraran en les residències. Barceló ha assenyalat que les dades facilitades pel Ministeri no apareixen arreplegades el total de vacunes administrades que la Conselleria havia traslladat.

Així, si el primer dia de la campanya, diumenge passat 27 de desembre, es van inocular les 775 dosis de la vacuna de Pfizer, el dilluns no van arribar els vials previtos, la qual cosa va originar una "desprogramació total per precaució perquè no teníem la certesa de quan arribarien".

Finalment, van arribar a les tres províncies, però a hores diferents el que "va obligar a reprogramar durant tota la setmana fins a tornar a agafar el ritme". En qualsevol cas, ha recalcat que ho importe és que entre dilluns i dimarts "es complirà l'objectiu" d'haver conclòs d'administrar la primera dosi a totes residències sense brots i "començarà solaparse una vacunació amb una altra" i el "ritme creixerà" quan Pfizer augmente la seua producció i hi haja altres vacunes.

Al respecte, ha aclarit que, al costat dels sanitaris d'AP es vacunarà als professionals de primera línia amb les vacunes de Pfizer i la resta de professionals sanitaris en aquest primer bloc. Però ha matisat que si arriba a temps la de Moderna se li donarà preferència per a vacunar als professionals d'hospitals disposen d'ultracongeldors i aquesta vacuna ha d'administrar-se als pocs minuts de la seua descongelació.

D'altra banda, sobre les crítiques del sindicat mèdic ha recordat que l'Estratègia de vacunació del Ministeri estableix els grups que es vacunaran en el I bloc fins a març i després se n'aniran detallant la resta de fases. "Ara estem centrats en residències i després AP i primera línia".

De la mateixa manera, ha respost la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària i la Societat Valenciana de Medicina Preventiva i Salut Pública (SoVaMFiC) que les societats científiques han participat a nivell estatal en la Guia de vacunació aportant els seus coneixements, però que "una altra cosa és la planificació que correspon a l'Administració".