La Comunitat se situa entre les tres primeres autonomies com a destinació de turistes internacionals al novembre

En concret, aquest territori va rebre l'11,8 per cent del total de turistes internacionals arribats a Espanya al novembre passat. Per davant de la Comunitat Valenciana es troba com a destinació principal Canàries, amb el 35,2 per cent del total, i Catalunya, amb un 12,19 per cent.

Espanya va rebre al novembre la visita de 456.956 turistes internacionals, un 90,2 per cent menys que en el mateix mes de 2019 i com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i dels rebrots. Aquesta crisi sanitària va portar a alguns països a adoptar noves restriccions en els desplaçaments.

En concret, a la Comunitat Valenciana van arribar al novembre 53.946 turistes internacionals, una quantitat que representa un 90 per cent de disminució anual. El Regne Unit va ser el principal país emissor cap a aquest territori (20,3% dels turistes), seguit de Bèlgica (16,6%).

Les dades de l'INE indiquen que en el conjunt d'Espanya amb la reculada de novembre s'encadenen ja nou mesos consecutius de descensos en el nombre de turistes internacionals que visiten aquest país.

El gasto realitzat pels turistes estrangers va arribar al novembre els 467 milions d'euros, una xifra un 90,8 per cent inferior a la del mateix mes de 2019.

Pel que fa a altres comunitats autònomes, el nombre de turistes va descendir un 89 per cent a Illes Balears; un 92 per cent a Andalusia, i un 95,1 per cent en la Comunitat de Madrid.

En l'acumulat dels onze primers mesos de 2020 les comunitats que més turistes van rebre van ser Catalunya (amb quasi 3,8 milions i un descens del 79,4% respecte al mateix període de 2019), Canàries (amb quasi 3,6 milions i una baixada del 70,0%) i Andalusia (amb més de 2,6 milions, un 76,9% menys).