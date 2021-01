Detingut un home després d'agredir la seua parella, de la qual tenia una ordre d'allunyament

La detenció es va produir en la matinada d'ahir després de rebre's un avís en la Sala del 091 perquè efectius policials es dirigiren a un domicili del districte de Proveïments de la capital valenciana en el qual presumptament una dona estava sent colpejada per la seua parella.

Quan van arribar al lloc, els agents van trobar una dona plorant, amb la cara colpejada i sagnant abundantment pel nas. Aquesta persona els va demanar ajuda i els va indicar que el seu nóvio l'hauria agredit, ha afegit la Prefectura.

Posteriorment, els policies van localitzar l'home, ara detingut, en l'interior d'una habitació, aparentment tranquil i veient la televisió. Els agents van observar que es trobava tot regirat i que hi havia una tovallola i diverses peces de roba tacades de sang.

En preguntar a aquest home per la presumpta agressió, va negar els fets i va dir que s'hauria lesionat ella mateixa, ha precisat la Prefectura Superior de Policia, que ha apuntat que els agents van comprovar que aquesta persona tenia en vigor un orde d'allunyament cap a la víctima, així com la prohibició d'entrar i residir a València.

Els agents van detindre l'home com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l'àmbit familiar i trencament de mesura cautelar. L'arrestat, amb antecedents policials, ha passat a presó.

Per la seua banda, la víctima va ser traslladada fins a un centre hospitalari de la capital valenciana per a rebre assistència sanitària per les ferides que presentava.