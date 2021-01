L'Ivace concedeix ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis que poden aconseguir fins al 85% del cost

El termini per a la presentació de sol·licituds està oberta des del passat dia 17 de desembre i finalitzarà el pròxim 31 de juliol de 2021. La quantia de les ajudes oscil·la entre el 25 i el 35 per cent en funció del tipus d'actuació i de l'ús de l'edifici.

A aquesta ajuda es podrà sumar una ajuda addicional per criteri social, eficiència energètica o per actuació integrada. D'aquesta forma, el percentatge d'ajuda pot arribar a aconseguir fins al 85% del cost.

L'objectiu del programa és donar un impuls a la sostenibilitat de l'edificació existent a la Comunitat, mitjançant actuacions de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica -façanes-, a actuacions de millora de l'eficiència energètica i d'utilització d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com actuacions de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.

Per a poder beneficiar-se de les ajudes, les accions que es realitzen hauran de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica de la vivenda o edifici que es rehabilite. Aquest augment de lletra de qualificació energètica implica que un edifici de vivendes reduirà el seu consum d'energia al voltant d'un 30%, segons les dades de l'Ivace Energia.

ETIQUETA ENERGÈTICA

Les vivendes compten amb una etiqueta energètica que determina el comportament energètic i que abasta de la A -més eficient- a G -menys eficient-. El 26% del parc de vivendes de la Comunitat registrat per l'Ivace correspon a vivendes amb les lletres F i G, les més ineficients, i si s'inclou la lletra I ascendeix a un 86%, la qual cosa dona una idea de l'enorme potencial existent en aquest àmbit, segons ha informat el Consell en un comunicat.

Per al conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, el millor camí per a rellançar l'economia és apostar per una economia verda, per una "autèntica transformació" dels sistemes, "que pose la lluita contra l'emergència climàtica i la sostenibilitat en el centre del nou model econòmic".

En aquest sentit, ha recalcat que la "transformació de la infraestructura construïda cap a edificis de consum zero obri importants alternatives i oportunitats d'inversió i ocupació".

Poden beneficiar-se tant persones particulars com a comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, empreses de servicis energètics (ESE), entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.

A més, el programa pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d'energies renovables o comunitats ciutadanes d'energia, per la qual cosa també podran accedir a aquestes ajudes, que a més explicaran una ajuda addicional de fins a un 20%.

Els fons procedeixen del Programa PREE Comunitat Valenciana de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi energètic (IDAE) i la unitat d'Energia de lvace és l'encarregada de convocar, tramitar, gestionar i concedir aquestes ajudes a la Comunitat Valenciana.

En el cas del criteri social, l'ajuda es podrà incrementar en els edificis de vivendes de protecció pública o situats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals, entre uns altres. Quant a l'ajuda addicional per eficiència energètica s'aplicarà en actuacions que eleven la qualificació energètica de l'edifici per a obtindre una classe energètica A o B, en l'escala de CO2, o bé, incrementen en dos lletres la qualificació energètica de partida.

Finalment, l'ajuda addicional per actuació integrada, s'aplicarà en els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dos o més tipologies d'actuació sempre que una d'elles siga sobre l'envolupant tèrmica. Tindran també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.