Cvirus.- Puig destaca que hi ha reserves de materials per a 5 mesos i es pot arribar a 19.000 llits d'aguts i 1.200 UCI

Puig, en una roda de premsa al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a informar de les noves restriccions, ha assenyalat que en l'evolució de la pandèmia ha conduït a una situació "greu" i que està creixent de forma "exponencial" tant a Europa com a Espanya i especilamente a la Comunitat Valenciana. No obstant açò, ha recalcat: "tenim subministraments suficients, instal·lacions que poden créixer i més persones que mai per a atendre la pandèmia".

En aquest sentit, ha explicat que en els magatzems disposen de material de protecció sanitària per als pròxims quatre o cinc mesos i a més hi ha firmat un acord marc de compra amb els proveïdors per a garantir el proveïment en els pròxims dos anys.

Així mateix, respecte a les infraestructures ha destacat que tots departaments disposen de llits tant en planta com en UCI i a més hi ha plans contingència per si fora falta disposar de més recursos. En concret, es pot arribar a 19.000 llits per a malalts aguts i 1.200 crítics. Així mateix, ha recordat que el personal s'ha reforçat amb 10.000 contractes a professionals sanitaris i es compta amb 2.137 rastrejadors, 300 de la UME.

Puig ha assenyalat que la pressió hospitalària ha augmentat i "preocupa de manera gran", però ha assegurat que la situació "no és de saturació".

Puig ha destacat que la Comunitat ha tingut un dels registres "més baixos" des de l'inici de la pandèmia i és la quarta comunitat amb una menor incidència acumulada, amb un 25% menys d'hospitalitzacions i la mitat de mortalitat que la mitjana.

No obstant açò, a l'inici d'aquest hivern la situació s'ha tornat "difícil i greu" i cal "revertir aquesta tendència preocupant, per la qual cosa s'ha de donar una "resposta contundent, ponderada i immediata a mesura que avança la situació".

En aquest sentit, ha destacat que el camí de la Generalitat sempre ha estat "guiat en l'avaluació continua i una anàlisi rigorosa" sense aplicar mesures "impulsives ni excessives", però "sense deixar de fer el que feia falta, fora o no popular".

HOSPITALS DE CAMPANYA

Per la seua banda, Barceló ha puntualitzat que la Generalitat compta amb els llits de la sanitat privada, però que si encara així fora necessari s'usarien els hospitals de campanya "quan el sistema no puga assumir la totalitat d'ingressos".

Barceló ha garantit que les diferències amb la contractista pel preu "no ha afectat les funcions assistencials" que se'ls ha donat "ni a l'ús que se li vaja a donar els pròxims mesos".