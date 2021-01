L'hoteleria denuncia la "criminalització del sector" i el "colp d'estat" que els porta a la "ruïna"

Conhostur i Hoteleria València (Federació Empresarial d'Hoteleria de València) han lamentat aquest dimarts la decisió de la Generalitat d'avançar a les 17.00 hores el tancament dels establiments, ja que consideren que, amb açò, es "criminalitza" al sector i suposa un "colp d'estat" que els porta "a la ruïna".

Aquestes entitats han criticat en un comunicat que les noves mesures, vigents fins al 31 de gener, "han tornat a aprovar-se sense que s'hagen contemplat les telefonades de socors que el sector en bloc de tota la Comunitat Valenciana porta fent des de fa mesos davant la falta d'ajudes i de resposta a les múltiples peticions de diàleg realitzades".

"Les noves restriccions anunciades suposen un colp d'estat contra una hoteleria abocada a la ruïna des de fa pràcticament un any i que, a pesar d'haver sigut una de les faccions més perjudicades econòmicament al llarg d'aquesta pandèmia, segueix sense rebre ajudes ni compensació per als 35.000 establiments que la componen i les milers de famílies que d'ella depenen", han retret des de les dos entitats.

Al seu juí, aquestes limitacions suposen "sens dubte un tancament encobert que no van a permetre l'activitat en molts dels establiments pertanyents al sector", que ja ha perdut un "important volum de treball".

"La reducció d'aforaments i la limitació de l'horari de mobilitat vigents fins ara ja havien suposat la punta per a molts locals que estaven agonitzant i que, amb les últimes mesures i davant la falta d'actuació per part de l'Administració per a oferir un pla de rescat, suposen l'espenta final per a anar al tancament definitiu", adverteixen.

Per açò, reclamen un "imprescindible pla de rescat" amb el qual "s'impulsen ajudes directes que compensen el tancament encobert que suposen totes aquestes restriccions, tal com s'ha fet en molts països de la Unió Europea, com són França o Alemanya". "Els establiments d'hoteleria segueixen desemparats, la qual cosa posa en perill milers de llocs de treball en tota la Comunitat Valenciana", lamenten.

Pla de protestes

D'altra banda, des de l'Assemblea de l'Acampada de l'Oci Nocturn de la Comunitat Valenciana i la Coordinadora d'Hoteleria han convocat una reunió "amb urgència" per a activar un "pla de protestes i forçar el rescat econòmic".

Aquestes organitzacions reclamen l'activació "immediata" d'un pla d'ajudes econòmiques directes a les pimes més perjudicades per les mesures restrictives, "sense excuses i més demora".

"Després de 10 mesos de permanent improvisació i sense pretendre entrar en cap debat ideològic ni partidista, les pimes de l'oci i l'hoteleria ens veiem en l'obligació de denunciar la incompetència i incapacitat de liderar i controlar la gestió de la crisi del coronavirus", han criticat en un comunicat conjunt.

Al seu juí, "quan l'esperança per l'arribada de les vacunes deuria significar una il·lusió, ens trobem amb que el sistema sanitari ni tan sols és capaç de posar les vacunes a la gent i mentre tot açò ocorre se succeeixen mesures restrictives contradictòries que pretenen posar el focus del contagi en l'activitat en tots dos sectors".

Així mateix, tots dos col·lectius demanden que, sense voler entrar a debatre les dades epidemiològiques o l'evolució de la malaltia, "ja està bé de seguir acumulant mesures restrictives sense plantejar simultàniament un pla d'ajudes econòmiques directes que evite la pràctica desaparició de l'activitat de l'oci, l'hoteleria i el turisme a la Comunitat Valenciana, a la qual ens està abocant la pèssima gestió política des que va començar pandèmia".

Pla 'a la valenciana'

De la mateixa forma, recalquen que, tenint en compte que ja s'ha iniciat la injecció dels 140.000 milions d'euros de la Unió Europea a l'Estat espanyol i la corresponent transferència a les comunitats autònomes, "no hi ha excuses que valguen per a engegar un pla a la valenciana, amb segell i firma del Consell, que faça viable la salvació de les pimes i dels seus llocs de treball".

A més, demanen que s'active "amb la màxima eficàcia el pla de vacunació, escudant-se en què l'arribada de les vacunes ha coincidit amb la celebració del Nadal per a la Comunitat, perquè la vida de les persones i de la supervivència de les empreses depèn d'açò.