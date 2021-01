La Comunitat es troba en preemergència nivell taronja per nevades en l'interior de València

La Comunitat Valenciana es troba en situació de preemergència nivell taronja per nevades en l'interior de València, segons ha indicat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat a través del seu compte de Twitter a partir de l'avís de risc meteorològic que ha establit davant l'ona de fred.

Així mateix, Emergències ha establit risc, nivell groc, per a aquest dimarts 5 gener i per al dimecres, 6 de gener, per temperatures baixes en el litoral valencià. Igualment, ha fixat aquest alerta per al dijous, 7 de gener, per nevades en l'interior de Castelló i Alacant.

Davant la previsió d'intenses nevades a València i Castelló, la Generalitat té activat un dispositiu amb 664 efectius, 365 bombers forestals, 215 brigades provincials i 84 del seu departament de Territori i de l'administració central, segons indica també Emergències en la seua xarxa social. A açò se sumen 164 vehicles: 97 llevaneus i 67 auxiliars.

Confinament

D'altra banda, el Centre de Coordinació d'Emergències ha assenyalat, també a través del mateix compte, que el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, s'ha reunit amb els subdelegats del Govern en les tres províncies de la Comunitat Valenciana i amb representants de les Forces de Seguretat per a estudiar el confinament ordenat per la Generalitat en 26 municipis valencians des del 7 de gener i per a frenar l'expansió de la Covid-19