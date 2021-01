Anahí lanza una paleta de sombras con la que homenajea a Mía Colucci, su personaje de 'Rebelde'

Antes de terminar el año, RBD conquistó los corazones de miles de seguidores con un reencuentro de la banda que se formó en la serie Rebelde. Ahora, Anahí vuelve a hacer un homenaje a su personaje Mía con una paleta de sombras.

La cantante no para de sumergirse en nuevos proyectos, pero parece que no quiere olvidar sus orígenes con este reciente lanzamiento de su línea de maquillaje An Makeup.

Para los pigmentos de las sombras, la actriz se ha inspirado en su papel como Mía Colucci, una joven rica y caprichosa que ocupaba el puesto de la más popular del colegio privado.

De hecho, no ha dudado en bautizarla con el mismo nombre (Mía), además de ser cruelty free y vegana al cien por cien. La mala noticia es que solo será una venta exclusiva en México a través de Mercado Libre, así que habrá que esperar el anuncio de nuevas fechas para otros países.

Una gama de 24 tonos rosas y morados que incluyen diferentes acabados en mate, metálicos y brillantes que seguro que Colucci compraría por un precio de 36,56 euros.