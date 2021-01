La Policia destapa a Alacant i Conca una estafa de més de 7 milions d'euros en criptomonedes

Agents del Grup de Delinqüència Econòmica de la Brigada de Policia Judicial d'Alacant, encarregats de la investigació dels delictes econòmics, van detectar diversos fraus que tenien com a principal actiu aquest tipus de monedes virtuals, utilitzades com a sistema de pagament en internet o com una nova alternativa d'inversió.

Els fraus van ser denunciats per multitud de víctimes, que coincidien totes elles en què havien sigut estafades després de transferir criptomonedas a una empresa que oferia invertir-les i traure'ls alta rendibilitat, segons ha informat la Policia en un comunicat. Per açò, els agents van iniciar una investigació amb la finalitat d'esbrinar qui estava darrere d'aquestes estafes, ocultes després d'una societat inexistent.

L'engany consistia que les víctimes traspassaven les seues criptomonedes a la suposada societat perquè les gestionaren, arribant també a entregar diners en efectiu per a adquirir més moneda virtual.

Per a captar a les víctimes, els presumptes autors oferien una "alta rendibilitat" i, una vegada que les monedes virtuals estaven en poder dels ara detinguts, els abonaven els interessos generats amb les aportacions dels nous inversors per a així donar "una aparença de solvència", fins que passat un temps ja deixaven d'abonar els guanys i tampoc reintegraven l'invertit.

Els investigadors van poder determinar que la quantitat de criptomonedes estafades ascendia a més de 380, per la qual cosa la totalitat dels diners estafats depassava els set milions d'euros.

Una vegada realitzades totes les indagacions, els agents intervinents van coordinar les seues actuacions per a localitzar i detindre els quatre presumptes implicats, dos homes i dos dones, per un presumpte delicte d'estafa. La Policia ha intervingut en l'operatiu multitud de material informàtic com ordinadors, tauletes i telèfons.

Un dels arrestats va ser localitzat a Conca, on havia fugit a fi de "refugiar-se" davant les pressions rebudes per part d'una gran quantitat de clients als quals no havia retornat les seues inversions.

Una vegada detingut va ser posat a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia d'eixa ciutat. La resta de detinguts van quedar en llibertat després de ser sentits en declaració en la comissaria d'Alacant. La investigació continua oberta ja que els investigadors tenen coneixement que existeixen més víctimes d'aquesta estafa.