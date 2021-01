Comunidad Valenciana, La Rioja y Extremadura extreman sus restricciones y cierres perimetrales para frenar la tercera ola de la Covid

El avance de la pandemia en España es "preocupante" y algunas Comunidades autónomas ya han decretado medidas más estrictas y otras prevén hacerlo en los próximos días para frenar la explosión de los casos de Covid y el incremento de la presión en hospitales y UCI. Las últimas en endurecer las medidas vigentes después de las fiestas navideñas son la Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja, que se suman a Cataluña, que ya lo anunció este lunes.

Algunas Comunidades, por su parte, como es el caso de Castilla y León, presionan para un confinamiento como el de marzo. La Consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha trasladado este martes que los expertos sanitarios de la Junta "recomiendan" un confinamiento como el de marzo. "Es mejor tomar la decisión de un confinamiento estricto 10 o 14 días y frenarlo y este sería un buen momento para hacerlo", ha explicado.

Sin embargo, tal como asegura la propia consejera, los gobiernos autonómicos no tienen competencias para decretar un confinamiento estricto. "No nos lo permiten", ha sostenido Casado. Palabras que contradicen lo que dijo este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que aseguró que un confinamiento severo "no está en la mente de nadie" -en referencia a las CC AA- y tampoco en la suya.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este martes siete nuevas medidas restrictivas desde el jueves 7 de enero por el avance de la pandemia. Puig ha justificado las nuevas restricciones en que la situación de la pandemia en la comunidad es "grave" y "difícil" y la transmisión crece "de manera exponencial", lo que exige una respuesta "contundente, ponderada e inmediata" por parte del Gobierno valenciano.

En concreto, se prorroga el confinamiento perimetral de la autonomía hasta el 31 de enero, se adelanta a las 22 de la noche el toque de queda, la hostelería deberá cerrar a las 17 horas y el aforo en los comercios deberá ser de 30%. Además, se prohíbe fumar en las terrazas, las mesas deberán ser de un máximo de cuatro personas y las reuniones sociales y familiares serán de seis personas como máximo.

Por otro lado, decreta el cierre total de la hostelería -solo podrán abrir si es comida a domicilio- y de los establecimientos de ocio en los 26 municipios en los que habrá confinamiento perimetral. Además, se cerrarán los centros sociales, casinos y clubs, los gimnasios y centros deportivos, parques y jardines. También se modificarán los aforos en velatorios, entierros y ceremonias. Las restricciones se mantendrán durante 14 días y se evaluará si se prorrogan.

Extremadura

La comunidad autónoma de Extremadura se encuentra en una situación "muy complicada", donde se superan los 600 casos de Covid por cada 100.000 habitantes a los 14 días. Por eso, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, justifica la adopción de las nuevas medidas.

La región cerrará los locales de hostelería y restauración, el comercio no esencial y los espectáculos y ocio en aquellas localidades mayores de 5.000 habitantes que presenten una incidencia superior a los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes a los 14 días.

Las medidas empezarán a las 00.00 horas del próximo jueves, 7 de enero, y tendrán una duración inicial de siete días, aunque será revisable. Las zonas afectadas son: Badajoz, Cáceres, Coria, Almendralejo, Don Benito, Azuaga, Castuera, Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Montijo, Puebla de la Calzada, Olivenza, y Villafranca de los Barros.

Además, las clases presenciales en toda la Comunidad solo se mantienen para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, que se reincorpora el día 11. El resto tendrá clases online. Asimismo, ha decretado el cierre perimetral de las localidades de Zarza La Mayor, Cabezuela del Valle, Torreorgaz y Pueblonuevo del Guadiana.

La Rioja

La Rioja ha aumentado las restricciones por el "fuerte aumento" de casos activos "por la relajación producida en reuniones familiares y con amistades ", y, a partir del 7 de enero, prohíbe las reuniones de más de cuatro personas no convivientes y adelanta el toque de queda a las 22:00 horas.

Entre las medidas, se incluye mantener el confinamiento perimetral, que finalizaba el 15 de enero, hasta el 31 de enero. También se han tomado medidas como determinar que las zonas comunes de centros comerciales solo sean de tránsito; se restringe al 30% el aforo en gimnasios y piscinas; se prohíbe la actividad de casas de apuestas; y se cierran los vestuarios de todas las instalaciones deportivas.