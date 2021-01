Desmantellat a Castelló un grup que va estafar prop de 2 milions venent vehicles de lloguer sostrets

Segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat, la desarticulació d'aquesta organització criminal s'ha produït en el marc de les Operacions 'Arica' i 'Bala Perdida'. Als detinguts se'ls atribueixen delictes d'estafa agreujada, falsedat documental, apropiacions indegudes de vehicles i homicidi en grau de temptativa.

L'organització criminal obtenia els seus ingressos fonamentalment de l'apropiació indeguda de vehicles que posteriorment posava a la venda, ingressos que arribaven a superar la desena de milers d'euros setmanals.

MODUS OPERANDI

El modus operandi consistia a llogar vehicles a empreses dedicades a aquesta activitat i seguidament l'organització els arreplegava i els publicava en diferents pàgines web de vendes de vehicles, a un preu molt per davall del preu de mercat.

Posteriorment buscaven informació de vehicles de la mateixa marca, model i característiques que l'arrendat, al que canviaven la seua matrícula original per una amb la numeració d'aquest últims i procedien a la seua venda.

Els perjudicats arribaven a pagar una mitjana d'entre 10.000 i 15.000 euros per vehicle i sempre en metàl·lic i no es donaven compte que el vehicle es trobava amb les plaques doblades i, per tant, estava sostret fins que pretenien passar la ITV o es disposaven a canviar de nom el vehicle en la Direcció general de trànsit.

L'organització que s'ha desarticulat era "especialment violenta", i mostra d'açò és el tiroteig que va tindre lloc en el Grau de Castelló el 5 d'octubre de 2020, en el qual varis dels membres de la mateixa van obrir foc en la via pública amb un arma de foc i pel qual se'ls imputa homicidi en grau de temptativa.

Les investigacions per part dels cossos policials es van centrar en rastreig de dades en les publicacions dels anuncis, seguiments, presa de declaracions de testimonis i registres domiciliaris, desarticulant l'organització criminal que portava delinquint des de l'any 2014. A dos dels membres d'aquest grup també se li atribueixen un delicte d'homicidi en grau de temptativa

L'operació s'ha saldat amb la detenció de huit membres de l'organització criminal, els quals han ingressat a la presó preventiva, com a presumptes autors del delicte d'estafa agreujada -49 delictes d'estafa-, 53 delictes d'apropiació indeguda de vehicles, així com 53 delictes de falsedat documental, ascendint el detriment dels perjudicats a 1.838.552 euros.

Els perjudicats de tals delictes ascendeixen a 92, repartits en 19 províncies, dels quals 53 són diferents empreses de Renting i 49 particulars. S'han recuperat 49 vehicles i han sigut retornats als seus propietaris.

Aquest operatiu ha sigut desenvolupat per la Guàrdia Civil de Sagunt i Policia Nacional de Castelló. Les diligències han passat a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Castelló.