Nueve táperes de cristal por menos de 30 euros, así es la solución de Amazon para que te animes con el 'batch cooking'

Aunque aún hay quien se resiste a sus encantos, el batch cooking no para de ganar terreno en nuestras cocinas. Asentado en la filosofía real food y pensado para que disfrutar de un menú sano semanal no sea misión imposible, esta tendencia que ha encontrado en Instragram a su gran aliado no es más que preparar en unas horas la comida de la que disfrutaremos de lunes a viernes. Una solución efectiva para los que viven apremiados por la rutina y desean cuidar mejor su alimentación que, sin embargo, requiere de una inversión inicial: hay que armarse de táperes de todos los tamaños y formas para poder guardar como es debido todo lo preparado.

Y no: no nos referimos a los recipientes de plástico que la mayoría tenemos en casa, sino a un juego de cristal que vele por la buena conservación de nuestro menú y también por nuestra salud (¡adiós, Bisfenol A!). Y es que, este material reutilizable, además, no contamina y asegura una vida útil más larga debido, entre otros motivos, a que es mucho más fácil de limpiar (sobre todo si han contenido alguna receta con tomate frito o colorantes). ¿Lo mejor? Que su compra, a largo plazo, es mucho más económica que la de recipientes de plástico. ¿Te animas a comprobarlo con este juego de nueve táperes de cristal que hemos encontrado en Amazon por menos de 30 euros?

El juego de nueve táperes de cristal. Amazon

Todo lo que incluye este ‘pack’

Ideal para aquellos que buscan un juego amplio de recipientes con el que afrontar el batch cooking semanal sin preocupaciones, este set tiene todo lo necesario para lograrlo con calidad. Así, incluye un total de 18 piezas (nueve táperes y las correspondientes tapas), todas con la garantía de ser herméticas para asegurar que conservan y transportan los alimentos con total seguridad. Y es que, no solo previenen cualquier fuga de líquidos, sino que los materiales con los que están fabricadas están libres de BPA.

Cabe destacar que estos táperes aún tienen otro punto fuerte que, además, amortizará la inversión. Con la tapa retirada, todos son útiles como fuente para el horno, aumentando así su versatilidad y el juego que pueden darnos en la cocina. Así, será perfectos tanto para cocinar como para recalentar sin preocupaciones tanto en este electrodoméstico como en cualquier microondas.

