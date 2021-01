Detingut en Alcoi un fugitiu de Romania buscat per cometre robatoris amb força en domicilis

L'arrestat fugia de la justícia des del passat mes d'octubre i havia triat la localitat alacantina per a amagar-se de les autoritats. En el moment de la seua identificació, es trobava en la via pública, sense respectar l'horari estipulat pel toc de queda, segons ha informat un comunicat de la Policia.

Els fets van ocórrer la nit del 4 de gener quan, passades les 23.00 hores, els efectius van veure l'home en la via pública, per la qual cosa es va procedir a la seua plena identificació per a comprovar si existia una causa justificada per a no respectar la normativa vigent.

Una vegada van tindre la identitat d'aquesta persona, els agents van poder comprovar que sobre ell pesava una ordre d'ingrés a la presó com a conseqüència d'una ordre europea de detenció i entrega, per la qual cosa es va procedir al seu arrest per eixe fet.

Seguidament, va ser traslladat a dependències policials i ja ha sigut posat a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alcoi, en espera de ser traslladat fins al Jutjat Central d'Instrucció de l'Audiència.

Els agents també han tramitat un acta de proposta de sanció per a l'home per l'incompliment de les mesures sanitàries de restricció de la mobilitat.