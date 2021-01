Bankia finança amb 2.530 milions a empreses valencianes fins a novembre per a afrontar les conseqüències de la Covid-19

D'aquesta xifra, 726 milions d'euros van ser a finançar empreses d'Alacant, 341 milions a empreses de Castelló i 1.460 milions a companyies situades a València.

D'aquestes quantitats, 1.440 milions d'euros van ser mobilitzats en crèdits i préstecs amb garantia parcial de l'ICO, en més de 8.140 operacions. D'aquesta quantia, la suma realment avalada per l'organisme oficial arriba als 1.080 milions, la qual cosa suposa un 75%, ha indicat l'entitat.

El finançament avalat parcialment per l'ICO va arribar als 810 milions d'euros, formalitzats en 4.430 operacions, amb empreses de la província de València; 436 milions en 2.700 operacions firmades amb empreses d'Alacant i 193 milions en 1.000 operacions rubricades amb empreses de Castelló.

A més de les operacions avalades, Bankia va engegar solucions pròpies per a ajudar el teixit empresarial valencià. Mitjançant aquestes i altres iniciatives, l'entitat ha aconseguit elevar el seu finançament a les empreses de la zona en prop de 1.100 milions d'euros addicionals durant els onze primers mesos de l'any.

El director corporatiu de Negoci d'empreses de la Comunitat Valenciana i Múrcia de Bankia, Carlos Aguilera, ha destacat que en l'entitat han volgut "des del primer moment, ser part de la solució i hem tingut molt present que, si som capaços entre tots de mantindre fortes a les empreses, que són les generadores d'ocupació, l'eixida de la crisi serà més ràpida".

FAMÍLIES

En l'àmbit de les famílies, Bankia ha concedit prop de 28.800 moratòries (tant les recollides en el reial decret, com les solucions pròpies engegades per l'entitat) per import superior a 1.220 milions d'euros.

De totes elles, 12.700 ajornaments s'han centrat en l'àmbit hipotecari, mentre que més de 16.000 ho han sigut en finançament al consum.

L'import de les hipoteques que s'han beneficiat d'aquestes moratòries ascendeix a 1.115 milions d'euros, mentre que el dels préstecs al consum amb ajornaments totalitzen altres 107 milions.

Per províncies, Bankia va concedir més de 17.300 moratòries per import de 729 milions d'euros a les famílies de València, 8.540 ajornaments per una quantia de 376 milions a les famílies residents a Alacant i 2.900 solucions per 117 milions acordades amb famílies de Castelló.

El director corporatiu de la Territoria de Bankia a València i Castelló, Jaime Casas, ha subratllat que, des de l'inici de la crisi, "hem pretès estar prop de les famílies i, en la mesura del possible, alleujar la seua càrrega financera perquè la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària els afectara el menys possible".