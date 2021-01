El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona: "Ahora tendríamos que estar absolutamente cerrados"

El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha defendido este martes confinamientos "cortos e intensos" en lugar de hacer "cosas a medias" que pueden acabar conduciendo a un "confinamiento irremediable, por mucho más tiempo y de forma catastrófica".

"Ahora tendríamos que estar absolutamente cerrados", ha dicho en declaraciones a la emisora Rac 1, donde ha criticado que no se puedan modificar partidas presupuestarias para compensar a los sectores que tendrían que estar cerrados. "Es verdad, no somos Alemania, pero no somos un país del tercer mundo", ha indicado.

Sobre el 14-F, ha dicho que hay que trabajar para celebrar las elecciones, pero al mismo tiempo también ha opinado que "no se puede descartar que se hayan de aplazar" en función de cómo evolucione la pandemia.

"Todas las filigranas que está haciendo el Govern ponen en evidencia que en la gestión de esta pandemia falta una gran pata, que es la capacidad de compensar los sectores afectados ante una decisión que tendría que ser la de cerrar"

Al preguntarle por el regreso a la escuela, ha apuntado que el mundo educativo lo está haciendo "de manera impresionante", pero también ha subrayado que la transmisión es plausible y que otros países han cerrado las escuelas. "Entiendo la prudencia y la dificultad para tomar decisiones", ha reconocido.

En este sentido, ha remarcado que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó confinamientos "cortos e intensos" para reducir las cifras de ingresos hospitalarios y contagios, que es "mucho más productivo para la economía que ir haciendo cosas a medias". "Es obvio que la única manera de frenar esto pasa por disminuir el nivel de transmisión, la movilidad y la capacidad de contactos", ha insistido.

Padrós ha constatado que "todas las filigranas que está haciendo el Govern" ponen en evidencia que en la gestión de esta pandemia "falta una gran pata", que es la "capacidad de compensar los sectores afectados ante una decisión que tendría que ser la de cerrar". "Si repasamos los presupuestos seguro que hay cosas que son aplazables", ha señalado.