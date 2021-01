Chrissy Teigen no se da por vencida y vuelve a hacerse el 'piercing' en la nariz

Quien la sigue, la consigue. Por fin Chrissy Teigen tiene aquello que tanto ha deseado desde la semana pasada, cuando lo intentó por primera vez y fue un fracaso estrepitoso, una odisea que puede ser catalogada perfectamente como un epic fail ["Fallo épico"].

Y eso no es otra cosa que un piercing en la nariz. Cuando lo hizo pasando las vacaciones navideñas en familia en la isla caribeña de San Bartolomé apenas le duró unos segundos puesto antes de que se le cayese y se le curase en cuestión de minutos, llegando a preguntarse ella misma cómo es posible que eso se haga mal.

Pero la supermodelo de 35 años, debido a su última experiencia, ha esperado a llegar a su mansión en Los Ángeles para hacérselo con toda la seguridad posible en una clínica local de su confianza, que ha resultado ser Body Electric Tattoo, una de las multinacionales más conocidas del mundo en lo referente a tatuajes y perforaciones.

La esposa de John Legend subió a su Instagram, donde posee más de 33 millones y medio de followers, un par de vídeos en los que se puede observar que con este pendiente no solo no ha tenido problemas sino que está más que encantada.

En el segundo de ellos, de hecho, confiesa: "Lo hice. A la segunda va la vencida". En el primero, sin embargo, utiliza un filtro para ver cómo le quedaría el pelo de color purpúreo y afirma: "Bueno, definitivamente tengo que hacer esto cuando llegue a casa. ¡Os juro que no estoy loca! Yo misma me doy cuenta de que parece que estoy teniendo una crisis, pero.... ¡solo quiero empezar a lucir como siempre he deseado!". Tanto le ha gustado que en otra de sus stories más recientes se lo ha vuelto a poner.

Hay que decir que, aunque la familia ya se encuentra en Estados Unidos, antes han querido pasar todas las pruebas de seguridad para protegerse del coronavirus. Así, la influencer ha ironizado con un "Hogar, dulce hogar" una fotografía que le han tomado mientras le hacían una PCR.