CCOO ve que la pandemia "ha ahondado aún más las desigualdades en el mercado laboral"

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha lamentado el incremento del paro en 5.900 personas en 2020, un 16% más que el año anterior, y ha achacado este "mal dato" no sólo a la pandemia, que no ha hecho más que "ahondar en una herida que no acaba de curarse": la de un mercado laboral "dominado por la precariedad y una dramática temporalidad que no permite asentar una estabilidad real en el empleo".