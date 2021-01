Hosbec demana als Reis Mags d'Orient estendre els ERTO durant 2021 i un programa d'ajudes directes al sector

Així, segons ha indicat en un comunicat, l'entitat ha assenyalat que, a pesar que tenien "moltes esperances" posades en la primavera, la veritat és que la reactivació "no s'espera fins a les portes de l'estiu", per la qual cosa és "imprescindible" prorrogar els ERTO tot el que siga necessari durant 2021.

Però, a més, en aquests moments en els quals s'inicien les negociacions amb els agents socials per a aquesta pròrroga, considera també "més necessari que mai" bonificar al 100 per cent els ERTO per al CNAE d'hotels, independentment de la seua grandària i plantilla.

"Són molts mesos ja pagant cotitzacions per treballadors que no poden incorporar-se i el que podria ser sostenible a l'inici d'aquesta crisi, ara mateix ja és un 'salvavides farcit de ciment' per a la malmesa tresoreria en la qual es troba en aquests moments", ha apuntat Hosbec, que ha afegit que, una vegada superada aquesta crisi, per a aconseguir les ràtios d'immunitat que permeten de nou la mobilitat lliure entre les persones en l'entorn nacional i internacional, el sistema d'ERTO "deu ser tan flexible com la pròpia reactivació turística".

Hosbec també demanda que s'engegue un programa d'ajudes directes al sector. Segons ha indicat, ja no serveixen els ICOS ni les restes de pressupost que quedava en algun calaix del Ministeri, "és necessari l'organització i engegada d'un pla d'ajudes directes al sector per a garantir la seua supervivència durant 2021, com estan fent la resta de països europeus".

TURISME "CASTIGAT"

"El turisme està sent especialment castigat i els governs espanyol i autonòmics no estan orquestrant respostes efectives àgils i ràpides. "Si les ajudes arriben en 2022 o 2023, possiblement seran ajudes 'post-mortem'", ha afegit.

D'altra banda, l'entitat sol·licita que arribe la Setmana Santa amb unes xifres sanitàries completament controlades que permeten reactivar, almenys, la mobilitat nacional. "Ara és l'hora de deixar-se de personalismes i corporativismes i accelerar tot el possible la vacunació de quanta més població cada dia millor. Que no quede una sola vacuna sense usar", ha dit.

Així mateix, demana que la Unió Europea recupere el seu paper en la unificació de criteris per a la reactivació de la mobilitat i per a la certificació de proves diagnòstiques i passaports sanitari als vacunats, "que s'acaben els proteccionismes nacionals i que s'acabe que cada país faça la frontera pel seu compte". "Han d'implantar-se amb celeritat les proves fiables, ràpides i econòmiques per a poder accelerar aquesta recuperació de la mobilitat internacional tan necessària per a tots", ha apuntat.

Hosbec, a més, sol·licita que els ajuntaments facen "examen de consciència" i se sumen a aquest pla de salvació del turisme. En aquesta línia, ha indicat que les bonificacions i compensacions dels impostos i taxes locals seran també una "pilota d'oxigen" per a aquestes empreses hoteleres "que s'ofeguen". "Han sigut molts anys d'aportació als prespuestos municipals i ara és necessari un any de devolució parcial per a poder sostindre aquesta activitat que tant benefici aporta", ha aclarit.

Finalment, l'entitat sol·licita que els Fons Europeus anunciats siguen "verdaderament útils". "Amb aquests fons no solament es viu de sostenibilitat i digitalització, que també, però és el moment d'aprofitar aquest finançament per a inversions estratègiques, per a la compensació de l'infrafinançament autonòmic i la injusta dotació pressupostària als municipis turístics i l'engegada d'inversions en destinacions madures per a la seua reconversió integral", ha defès.

INVERSIONS ÚTILS

Hosbec ha assenyalat com a exemples d'inversions útils i necessàries l'impuls definitiu al corredor mediterrani per a recuperar l'AP7 com a via moderna i ràpida per a les persones, passant per la finalització d'inversions inacabades com el centre cultural de Benidorm o el passeig de Ponent, el Palau de Congressos a Alacant, o el pla d'ordenació de l'aparcament en llocs de costa per a la província de Castelló.

"Són sis peticions que han de projectar-se per a enguany 2021, totes elles vitals per a la supervivència del turisme com l'extensió dels ERTO el que siga necessari", ha destacat l'entitat, que ha recordat que des de finals dels anys 50 s'han portat "molt bé", i han contribuït "decisivament" a la construcció de l'Espanya moderna i pròspera, amb una aportació econòmica "essencial" per al sistema a la qual cal afegir, a més, "els vents de modernitat que sempre han vingut a Espanya de mans del turisme".

Hosbec ha ressaltat que en 2020, per motius "completament aliens" a la seua activitat, han vist que es paralitzava la mobilitat a tots els nivells i amb açò es congelava tot el turisme des de mitjan març del passat any. "Des d'aleshores hi ha moltes empreses que encara no han pogut recuperar la seua activitat i quasi el 100% de les empreses hoteleres a la Comunitat Valenciana estan en una situació límit", ha apuntat.