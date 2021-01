AMPL.- Atur.- L'atur puja al desembre a la Comunitat Valenciana amb 4.030 aturats més i arriba als 437.701

20M EP

NOTICIA

L'atur ha pujat durant desembre a la Comunitat Valenciana amb 4.030 aturats més respecte al mes anterior, la qual cosa suposa un augment del 0,93 per cent. Aquest creixement fa que el nombre total d'aturats en aquesta autonomia arribe als 437.701 i que es tanque 2020, any marcat per la pandèmia de la Covid-19, amb eixa xifra, segons es desprèn de les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.