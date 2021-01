Victoria Federica declara su amor por Jorge Bárcenas (con polémica) en la última publicación del DJ

Es de sobra sabido que la intensidad con la que se vive el amor durante la temprana juventud tiene poco que ver con la calma y el afecto que conforme la edad avanza este adquiere. Quizá por eso ahora Victoria Federica y Jorge Bárcenas necesiten gritarle al mundo casi día a día que están unidos pase lo que pase.

Y esto último nunca mejor dicho, porque su relación ya en más de una ocasión ha bordeado los límites de la legalidad vigente. Pero no al estilo Bonnie & Clyde, que sería mucho más romántico -y quizá igual de peligroso- sino que la protección y el hermetismo en el que se escudan fuera de su ámbito íntimo y cercano tiene mucho más que ver con sus propios errores en mitad de una pandemia mundial.

Es muy común ver a la pareja salir de bares y restaurantes durante el día y por la noche saltarse el confinamiento para pasárselo bien a costa de poner en riesgo la vida de muchos. La última fue ver a la sobrina de Felipe VI, como captaron desde EuropaPress, saltándose el toque de queda junto a Jorge Bárcenas y a sus amigos, pero no ha sido una única ocasión.

Ya nos preguntamos por aquí hasta qué punto se puede considerar alguien tan impune ante la justicia y tan ajeno a la sociedad en la que vive debido a sus privilegios de clase que repite el mismo error una y otra vez en mitad de la crisis por el coronavirus, de ahí que la última declaración de amor de Victoria Federica pueda ser malinterpretada y venga cargada de polémica.

El DJ ha subido una publicación a su Instagram en la que felicita el año nuevo deseando a todos que este esté "lleno de salud, paz, ilusiones y mucha, mucha música". Además, y a pesar de que ha tocado en fiestas a las que acudió la policía porque incumplían las medidas de seguridad, sostiene: "Nos veremos bailando mucho más pronto de lo que pensamos, hasta entonces tendremos que bailar sentados".

Y así, siguiendo esa misma línea, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar le ha comentado el post hasta en dos ocasiones. En la segunda le escribe, entre emoticonos y repetición de vocales que reflejan su pasión, "Escuchándote. Love you". En la primera, sin embargo, dice: "Qué ganas de volver a bailar de verdad".

En otro contexto quizá tendría sentido, pero teniendo en cuenta que es alguien que por su condición social cada palabra va a ser escrutada quizá debería reflexionar que aún hay quien no ha olvidado que no solo fue vista con sus amistades más allá de las 00.00 horas o que la policía desalojó el local donde estaba, sino que poco antes estaba en otro local de fiesta, y antes en otro, sin mantener la distancia de seguridad. O sin olvidar que a mediados de octubre se afeó con dureza su presencia en una multitudinaria fiesta cayetana en el Barrio de Salamanca madrileño en la que actuaba su novio —en redes se pudo ver cómo ella misma subía una story a su Instagram (lo tiene privado) de la verbena que se saltaba cualquier medida anti-Covid—.

Es decir, que toda esta perorata no es sino para concienciar de que el amor hay que vivirlo intensamente, qué duda cabe, pero siendo conscientes y consecuentes con el mundo que te rodea. Algo que Victoria Federica sabe y, sin embargo, hasta ahora no solo no ha puesto en práctica sino que sus declaraciones a su novio inciden en la idea de que en cuanto pueda volverá a salir a bailar.

Barrio de Salamanca, los cayetanos de fiesta sin miramientos ninguno. Y la Victoria Federica dando ejemplo real. pic.twitter.com/uWZZvliXCK — Marbella Antifascista (@Marbella_Antifa) October 11, 2020