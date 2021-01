Igualtat amplia 193 places més d'acció concertada en centres d'atenció primerenca per a menors de 0 a 6 anys

Es tracta d'una nova adjudicació de places a centres gestionats per entitats d'iniciativa social que, des de fa dos anys, opten a aquesta nova modalitat per a la prestació de servicis socials especialitzats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

D'aquesta manera i tenint en compte les necessitats d'atenció social, la població que actualment es troba sent atesa i la demanda de places de nova creació en determinades àrees geogràfiques, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha decidit ampliar la xarxa d'aquest tipus de recurs destinat a la població infantil que presenten dificultats en el seu desenvolupament.

La directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, Elena Albert, ha explicat que impulsar i ampliar l'atenció primerenca a la Comunitat Valenciana "respon el compromís del Consell per millorar i incrementar recursos i servicis basats en la qualitat i la professionalitat que donen resposta a les necessitats que requereix la població infantil amb problemes en el desenvolupament".

En aquest sentit, Elena Albert ha destacat que la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha incrementat des de 2015 la xarxa de recursos d'atenció primerenca "amb un augment del 89,5 per cent de les places existents", que ha permès passar de les 1.476 places disponibles en 2015 a les 2.797 actuals.

Per províncies, 1.129 places corresponen a la província d'Alacant que ha tingut un increment respecte a 2015 del 80,35%; la província de Castelló disposa de 435 places actuals enfront de les 115 que tenia en 2015 i, finalment, la de València compta amb 1.233 places, un increment respecte a 2015 del 67,76%.

Aquest augment en el nombre de places ha anat acompanyat d'un major pressupost per part d'Igualtat al llarg d'aquests anys, de manera que la partida econòmica assignada al manteniment de centres d'atenció primerenca ha passat de 7,81 milions d'euros en 2015 a 14,62 milions de pressupost en 2020, "que suposa un creixement del 87,32%", ha subratllat la directora general.

L'atenció primerenca és el conjunt d'intervencions dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l'entorn, que tenen com a objectiu donar resposta al més prompte possible i amb caràcter general a les necessitats transitòries o permanents que presenta la població infantil amb trastorns en el seu desenvolupament o amb el risc de patir-los per causes d'origen prenatal, perinatal o postnatal.

PERFIL D'ATENCIONS

La majoria dels xiquets i xiquetes que acudeixen als centres d'atenció primerenca que integren la xarxa pública de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives cursen el segon cicle d'Educació Infantil i es troben entre edats compreses entre els 4 i els 6 anys.

Així es desprèn de l'anàlisi de les dades d'activitat d'aquests centres que es realitza des de la Direcció general de Diversitat Funcional i Salut Mental, que també demostra que el 68% de la població infantil atès en aquesta xarxa són xiquets i el 32% xiquetes.

Segons Albert, el 42% de les atencions ha sigut a xiquetes i xiquets que cursen segon cicle d'Educació Infantil, "la qual cosa evidencia que aquest treball es realitza en la majoria dels casos fins que s'inicia l'etapa d'educació obligatòria".

Així mateix, l'informe reflecteix que, atenent a l'escolarització, el segon grup d'atenció serien els xiquets i xiquetes de primer cicle d'educació infantil (23%), seguit de població infantil no escolaritzada (21%) i, finalment, amb un percentatge del 13,7% les atencions realitzades a la població infantil que assiteix a guarderies.