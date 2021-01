L'any comença amb impostos, taxes i transport públic congelats

El nou any porta, pel que fa a impostos, taxes i preus públics, una congelació generalitzada que tractarà de mitigar, almenys en part, els efectes econòmics de la pandèmia de la Covid-19.

A València, tant els tributs com les taxes municipals es mantenen inalterats, així com la tarifa de l'aigua i les del transport públic, tant dels busos de l'EMT com del metro i el tramvia.

De fet, tal com es va plasmar en l'Acord de reconstrucció que posteriorment es va portar als Pressupostos de la ciutat, l'Ajuntament manté congelats els tipus de tots els impostos (com per exemple l'IBI) i taxes municipals (cementeris, poliesportius, etc.) per a ajudar a pal·liar la crisi i impulsar la recuperació econòmica.

De la mateixa manera, l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa), en la qual participa el Consistori de la capital, també va anunciar la congelació de les taxes de l'aigua per a aquest acabat d'iniciar 2021.

Quant al transport públic, un sector especialment colpejat per les conseqüències de la pandèmia amb una acusada caiguda d'usuaris, l'Empresa Municipal de Transports (EMT) també manté inalterades totes les tarifes dels seus títols, de manera que es podrà viatjar amb autobús per la ciutat al mateix preu que l'any passat.

Per part seua, la Conselleria de Política Territorial i Mobilitat també ha congelat les tarifes dels mitjans de transport de la Generalitat per a 2021, entre els quals es troben Metrovalencia i MetroBus. Així, títols com el bitllet senzill, el bometro o els títols mensuals integrats continuaran amb les actuals tarifes.