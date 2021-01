¿Cuándo es la final de 'Tu cara me suena'?: horario y dónde seguir

Después de las dos semifinales y tras el parón en la emisión de la octava edición de Tu cara me suena, los espectadores por fin podrán disfrutar de la Gran Final en directo este viernes 8 de enero a las 22:00 horas en Antena 3.

Los concursantes que han llegado a esta final son Jorge González, Rocío Madrid, Cristina Ramos, Nerea Rodríguez y los Gemeliers, que imitarán en directo a diferentes artistas y tratarán de proclamarse ganadores de esta octava edición.

Jorge González interpretará a Antonio Orozco con la canción Mi héroe, mientras que Cristina Ramos imitará a El Gran Showman con la canción This is me. Por su parte, los Gemeliers harán un tema de Alejandro Sanz y Nerea Rodríguez cantará por Christina Aguilera. Por último, Rocío Madrid optará por un clásico de Mecano, Me cuesta tanto olvidarte.

Así, a partir de las 22:00 horas, los espectadores podrán ver a los finalistas, a Manel Fuentes y al jurado de Tu cara me suena, formado por Chenoa, Carlos Latre, Àngel Llàcer y Lolita Flores, en una Gran Final en directo que podrá seguirse en Antena 3.