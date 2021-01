Les quatre llançadores a polígons comencen a funcionar aquest dijous

Les quatre llançadores d'autobús que connectaran nou dels principals polígons industrials de l'àrea metropolitana amb la ciutat de València començaran a funcionar aquest dijous 7 de gener. Es tracta d'un pla pilot de dos anys de duració i 750.000 euros d'inversió que, en funció dels seus resultats, s'estendrà a més parcs empresarials valencians.

Aquest nou servei, dissenyat per l'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), busca fonamentalment desincentivar l'ús del cotxe privat, que en aquestes àrees industrials sol ser l'únic mitjà de transport realment viable, activant una oferta a les hores d'entrada i eixida de les empreses que s'adeqüe a les necessitats dels treballadors.

De fet, segons constata el Pla Bàsic de Mobilitat Metropolità de València, aprovat al desembre de 2018, la capital metropolitana té una endèmica "falta de connexió" amb els parcs empresarials del seu entorn, la qual cosa provoca una "forta dependència del vehicle privat".

Així, dels 152 polígons que hi ha en l'àrea metropolitana, als quals accedeixen diàriament 38.582 treballadors des de la ciutat de València (la gran majoria amb vehicle privat), només 99 disposen de connexió mitjançant transport públic, encara que aquesta és "limitada" tant en freqüències com en l'àrea de prestació.

Aqueix ús intensiu del cotxe per falta d'alternatives genera, segons constaten els informes de l'Autoritat Metropolitana, multitud d'impactes negatius, entre els quals destaquen la congestió del trànsit, pèrdues de temps i de competitivitat, accidents de trànsit, contaminació ambiental i acústica, consum ineficient de recursos energètics, impacte en el territori i en la vida urbana i exclusió laboral i social.

Per al disseny dels trajectes cap als polígons, els tècnics de l’ATMV han consultat als operadors de les actuals concessions de l'àrea, així com els plans de mobilitat, estudis i enquestes existents dels polígons industrials. A més, han recaptat informació i propostes dels gerents de les associacions més representatives dels parcs empresarials.

Els horaris de circulació començaran en les quatre línies entorn de les 6.30 hores del matí en les grans vies Ramón y Cajal i Fernando el Catòlic i finalitzaran sobre les 9.00 h. A la vesprada, faran el recorregut invers des de cada polígon cap al punt de partida en la franja de 17.00 a 19.30 hores.

Llançadora 1: València- Parc Tecnològic- l’Andana

Aquesta línia emprarà dos vehicles amb una capacitat de 80 places i realitzarà nou expedicions diàries (cinc d'anada i quatre de tornada). Recorrerà 16,3 quilòmetres entre la capital metropolitana i Paterna i efectuarà en total 16 parades.

Llançadora 2: València – Fuente del Jarro – Táctica

Aquest recorregut presenta dues variants, totes dues amb 10 expedients (cinc d'anada i cinc de tornada). L'A arribarà fins a Táctica i la B a Fuente del Jarro. Cadascuna d'elles ronda els 14 quilòmetres entre València i Paterna i tindran 14 parades i 80 places de capacitat.

Llançadora 3: València - l’Oliveral - la Reva

Aquest itinerari des de València fins a Riba-roja de Túria per la A-3 passant per Quart de Poblet i per la base de l'ONU emprarà dos autobusos, amb nou expedicions diàries (quatre d'anada i cinc de tornada). És un trajecte d'uns 23 quilòmetres i 20 parades.

Llançadora 4: València - Joan Carles I - l’Ermita – Nord

La quarta llançadora donarà servei a tres parcs empresarials d'Almussafes i el Romaní: Joan Carles I, l’Ermita i Nord. S'habilitarà un autobús que realitzarà huit expedicions diàries (quatre d'anada i quatre de tornada), amb 11 parades tant a l'anada com a la tornada en un recorregut d'una mica més de 31 quilòmetres.

Bitllet senzill i combinats

A aquests trajectes se'ls aplicarà la tarifa per zones vigent en el MetroBus i també hi haurà un Bo 10 (amb un preu de 7,20 a 20 euros en funció de les quatre zones), encara que probablement no s'activarà al mateix temps i estarà disponible al gener. També hi haurà abonament transport i bo transbord.

Quant al bitllet senzill, les llançadores de València a la Reva i Fuente del Jarro costaran 1,45 euros; 1,50 euros la del Parc Tecnològic i l’Andana i 1,75 euros la del polígon Joan Carles I.