Belén Esteban, contra Campanario por decir que tiene tres hijos: "Cariño, tú tienes dos, tu marido tres y yo una"

Hace unos días, María José Campanario, mujer de Jesulín de Ubrique, protagonizó un sincero directo en Instagram en el que develó detalles de su relación con el extorero. Además, en un momento de la conversación, también indicó que tenía "tres hijos", en alusión a los dos que tiene con el extorero y Andrea, la hija que tuvo él con Belén Esteban.

Unas palabras que pasaron desapercibidas para todos menos para la colaboradora de Sálvame, que arremetió este lunes contra la odontóloga por este motivo.

Sin estar hablando de Campanario en esos momentos, Esteban soltó en directo: "Esto de los hijos es muy importante, por ejemplo hay gente que tiene dos hijos y dice que tiene tres", dijo la de Paracuellos, preparando el terreno.

"A ver si nos enteramos, Jesulín tres, Campanario dos y Belén Esteban una", le recordaba, entonces, a la Campanario.

"Claro, nos ponemos hijos… No, cariño, tú tienes dos, tu marido tres y yo una", insistió Esteban, que se quejó de que ni Campanario ni Jesulín se preocupen de cosas como el curso en el que está su hija.

"Mañana me lo van a poner, que hoy me han dicho que no hay tiempo", anunció la colaboradora.