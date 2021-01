José Alberto, en 'First dates': "Quiero que mi cita tenga una cara guapa porque es la que voy a ver todos los días"

"Soy romántico, soy cariñoso, soy dulce, pero también valoro mucho la reciprocidad porque me llena mucho", afirmó José Alberto a su llegada este lunes a First dates, al que acudió para buscar "una persona que me gane".

Lidia Torrent fue la encargada de recibirle a las puertas del restaurante de Cuatro, y lo primero que le preguntó fue: "¿Qué es lo que vienes buscando esta noche?". El granadino afincado en Málaga fue claro: "Sorprenderme".

"Tendría que ser una chica sincera, extrovertida y guapa. Para mí esto es muy importante porque es la cara que voy a ver todos los días, y eso lo valoro mucho", reconoció el pizzero.

Su cita fue Alejandra, una auxiliar de enfermería sevillana que destacó que "en el amor me ha ido mal, he tenido muchas decepciones. Cuando pensaba que había encontrado a la persona que iba a ser para mí, al final siempre me he llevado un chasco. Cuando he confiado en alguien, me ha engañado".

Alejandra y José Alberto, en 'First dates'. MEDIASET

Nada más llegar, José Alberto quedó impresionado de su cita: "Me encanta el pelo negro y largo, tiene unos ojos grandes y solo tengo ganas de mirarlos para ver que puedo descubrir de ella".

En cambio, Alejandra no se quedó tan impresionada con su cita: "Me ha parecido bien, pero al verlo no se me ha encogido el corazón". Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse, esperando que el amor triunfara entre los dos.

Y fue así, en la cena lograron conectar lo suficiente como para tener una segunda cita: "Sí que me gustaría porque se han quedado cosas por hablar y quiero conocerla más", afirmó José Alberto.

La sevillana, por su parte, también quiso volver a quedar con el pizzero "para conocerle más y ver si me llena porque, de primeras, no me ha hecho palpitar el corazón". Y añadió que "quiero saber más de él" para confirmar una segunda cita con el granadino.