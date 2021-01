David accede a regañadientes a cenar con Patricia en 'First dates': "No es mi tipo de chica, pero tengo hambre"

La primera impresión es la cuenta. O eso es lo que dicen y lo que pensó David en su cita de este lunes con Patricia, ya que, desde el principio, al barcelonés no le gustó su cita y aceptó a cenar con ella a regañadientes.

"No tuve una infancia fácil. Cuando era muy pequeño mi madre falleció y era el menor de cinco hermanos, pero entre nosotros hemos salido adelante como hemos podido porque ellos son casi todo lo que tengo", afirmó el instalador en su presentación.

David le comentó a Lidia Torrent lo que le gustaba de una mujer: "El conjunto me tiene que entrar por los ojos, que sea una buena persona con la que compartir pensamientos, emociones, aficiones... ser feliz".

La camarera fue a por su cita en el restaurante de Cuatro, Patricia, que señaló que "no tengo muchas amistades porque de pequeña no tuve una infancia sencilla, me constaba mucho socializar con la gente".

Torrent le presentó a David a la tramitadora médica, pero al barcelonés no le gustó a primera vista ya que, tras hablar de donde eran, se produjo un incómodo silencio: "No es mi tipo, no es lo que yo buscaba", reconoció el joven.

Patricia, en cambio, se mostró encantada con la elección que había hecho el programa: "Me ha parecido un chico muy guapo y con el físico que yo puedo buscar. Sinceramente, me ha gustado".

Mientras la barcelonesa miraba hacia el techo, él no paraba de dar sorbos a su bebida hasta que Torrent tuvo que intervenir y les invitó a entrar en el local para continuar con la cita: "¿Queréis que pasemos a cenar o no? Elegís vosotros". A lo que el instalador respondió: "Sí, que tengo hambre".

"He decidido a quedarme a cenar con ella porque, aunque físicamente no es mi prototipo, creo que todo el mundo se merece una oportunidad para conocerse y me ha parecido una chica muy agradable", afirmó David.

Pese a que encontraron muchos temas en común como sus complicadas infancias y su amor por los animales y los tatuajes, no fueron lo suficientemente convincentes para tener una segunda cita.

"Yo sí que volvería a quedar con él porque creo que podemos conocernos más y encajar", afirmó la barcelonesa. Pero David, por su parte, mantuvo su opinión sobre Patricia: "No volvería a quedar como pareja porque no es la persona que estoy buscando".