Arturo Valls y su regalo del 'amigo invisible' en '¡Ahora caigo!': "No hay nada en el mundo que me haga más ilusión"

Se acerca la noche de Reyes, pero entre los componentes de ¡Ahora caigo! ya se repartieron los regalos este lunes: "Estoy muy nervioso porque todos los años, en el equipo, hacemos el 'amigo invisible", afirmó Arturo Valls.

"Me encanta, es un momentazo... y me han pedido que el mío lo abriera al principio del programa para que lo vea todo el mundo", comentó el presentador del concurso de Antena 3 mientras desempaquetaba el regalo.

El valenciano señaló que "el único que no ha visto el suyo he sido yo, así que tengo muchos nervios". Valls metió la mano en el paquete y sacó un vestido rojo con flecos y algunos brillantes.

El regalo de Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"¿Quién ha sido?", preguntó el presentador. "El que haya sido: ¿Cómo ha sabido que no hay nada en el mundo que me haga más ilusión que esto, por favor?", exclamó mientras el público del plató rompía a aplaudir.

Y entre risas comentó: "¿Pero qué es esta maravilla? Esta fantasía... bueno, este fin de semana, en el campeonato de gimnasia rítmica, lo voy a petar". Y añadió: "Con esto del nueve no bajo".

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Valls agradeció el regalo y admitió que "el que sea mi 'amigo invisible', muchas gracias. Seguro que ha sido Gloria", comentó mirando hacia el control de ¡Ahora caigo!, pero enseguida la directora le corrigió: "¿Qué no has sido tú? Si ya me extrañaba a mi...", afirmó el presentador antes de dar comienzo al programa de este lunes.