Tu horóscopo diario: martes 5 de enero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 5 de enero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estás en compás de espera ante algunos acontecimientos que se avecinan, pero todos serán bastante positivos. Tu tono vital es alto y sentirás inclinación a llevar la iniciativa en un proyecto que te puede interesar. Habrá momentos muy divertidos esta noche.

Tauro

No te vendría mal el consejo de alguien experto si estás pensando en montar un negocio, ya que el momento es complejo y necesitas cuanta más información puedas reunir antes de lanzarte a una aventura. El conocimiento implica esfuerzo, pero vale la pena.

Géminis

Si tienes hijos, estarás muy pendiente de que disfruten de algo especial y te vas a volcar mucho en que todo eso les proporcione momentos felices que también lo pueden ser para ti. Volverás a la infancia al menos por un rato y eso te compensa.

Cáncer

Aprovechar el tiempo y ampliar alguna clase de conocimiento te interesa ahora. No estará tan lejos como puedas pensar esa información, al contrario, la tendrás a tu alcance, busca algo virtualmente. Un amigo te puede ofrecer una pista en esa búsqueda.

Leo

Hoy darás prioridad a todo lo más divertido o frívolo que tengas cerca. No mirarás hacia lo triste en ningún momento porque tu espíritu necesita esos momentos de diversión para seguir hacia delante. Sabrás reírte de algo de manera relajada y feliz.

Virgo

No descartes que pueda sobrevenir algún tema espinoso relacionado con la familia. Probablemente será algún familiar de edad que requerirá tu atención y gran parte de tu tiempo. No se lo puedes negar porque es alguien muy importante para ti.

Libra

En este momento puedes con todo y te sientes bastante fuerte, has dejado de lado los inconvenientes de un periodo del año que no te gusta demasiado, y tu disposición hacia lo que vendrá mejora. Te preparas para ciertos cambios importantes.

Escorpio

Tendrás gran inspiración y mostrarás simpatía y encanto para conseguir que tus habilidades sociales te lleven hasta el objetivo que te propones con una persona. Tus palabras serán acertadas y divertidas y desde luego vas a atraer toda la atención.

Sagitario

Un amigo o una amiga te puede dar un contacto valioso para acceder a una información que necesitas o a alguien que te indique una mejor manera de aprovechar alguna de tus cualidades. No tengas miedo a cambiar de imagen.

Capricornio

Hay aspectos de tu trabajo que no te llamarán la atención hoy y dejas que los resuelvan los demás. Eso es un error y puede pasarte factura porque ahora alguien te observa atentamente. Ten cuidado porque hay cosas serias en juego.

Acuario

Será una jornada muy intensa en todos los sentidos, con mucha amabilidad por parte de alguien que te aprecia mucho y llena de sorpresas agradables. Déjate llevar por la inocencia y disfrutarás como un niño. Tendrás buena compañía para todo eso.

Piscis

No te tomes tan en serio lo que alguien te diga hoy sobre algo que vas a hacer o fabricar o cualquier cosa que realices con las manos. No es tu problema si no les gusta, lo importante es que te guste a ti. Quizá debes de explicar que cada uno tiene sus gustos.