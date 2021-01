Una dosis, dos dosis, más espacio entre las dos vacunas... así vacuna España y así se compara con el resto de países

El comienzo del nuevo año ha estado marcado por la llegada de las vacunas contra la Covid-19, por lo que son muchos los países que ya están suministrando las dosis a la población de mayor riesgo para tratar de poner fin a la pandemia del nuevo coronavirus que ha marcado el año 2020.

Algunas de las vacunas, como la de Pfizer o Moderna, ya han sido aprobadas y se pueden suministrar a la población con seguridad. La rapidez en la autorización, fabricación y distribución de esta vacuna es una de las claves, junto a su eficacia, que señala la Organización Mundial de la Salud para tratar de frenar la pandemia lo antes posible.

La OMS también señala que la forma en la que se vacune a las personas va a ser otro de los criterios que marquen el final de la pandemia. De hecho, es precisamente la manera en la que se suministra la vacuna lo que diferencia a unos países de otros, ya que cada uno de ellos sigue una estrategia de vacunación distinta.

España

El Gobierno español está suministrando la vacuna Cominarty, es decir, la fabricada por Pfizer y BioNTech. Su distribución comenzó el pasado domingo 27 de diciembre, con un total de 9.750 dosis que se repartieron entre las diferentes comunidades autónomas.

En concreto, la pauta de vacunación que se está llevando a cabo en España con esta vacuna es de dos dosis, con una separación entre una y otra de 21 días para generar respuesta inmune. De este modo, los primeros vacunados, que fueron los ancianos de las residencias, no tendrán la segunda dosis de la vacuna hasta finales de enero.

Estados Unidos

Estados Unidos ya está suministrando la vacuna de Pfizer y de Moderna desde el pasado martes 22 de diciembre. Sin embargo, este país está planteando la posibilidad de cambiar la estrategia de vacunación entre su población.

Con el objetivo de acelerar la campaña de vacunación, Estados Unidos ha planteado reducir a la mitad la dosis de la vacuna de Moderna. Así lo explicaba Moncef Saloui, responsable del programa de vacunación en el país norteamericano, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Esta posibilidad está siendo tratada con Moderna y con la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en ingés), ya que esta vacuna contempla dos dosis en un plazo de entre 21 y 28 días.

Saloui ha reconocido el riesgo de "dejar a la gente un mes, dos meses, tres meses o quizá con una inmunidad incompleta, disminuyendo la inmunidad o incluso con una respuesta inmune equivocada que es corregida con una segunda dosis".

"Sabemos que con la vacuna de Moderna, la mitad de una dosis a personas de entre 18 y 55 años, es decir, dos dosis con la mitad cada vez, implica lograr el objetivo de inmunizar al doble de personas con las dosis que tenemos, genera una respuesta inmune idéntica a la dosis completa", ha explicado como solución.

Reino Unido

Este país comenzó la campaña con la vacuna de Pfizer y BioNTech el 8 de diciembre y, el miércoles 30 de diciembre, aprobó la vacuna creada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que ya se está suministrando también a la población. Con las dos vacunas disponibles, las autoridades del país esperan acelerar la vacunación.

Sin embargo, su estrategia también es diferente, ya que el país pretende espaciar en el tiempo las dos dosis de la vacuna y, de este modo, poder vacunar a más gente.

La segunda dosis de la vacuna serviría para aumentar en el tiempo la protección frente al virus, por lo que, a la hora de proteger a los grupos prioritarios, es preferible vacunar al doble de personas en los próximos meses que "vacunar a la mitad pero solo con una ligera mayor protección", según indican los jefes médicos en una carta que han remitido al personal sanitario de Reino Unido.

Así, se pretende que la primera dosis de la vacuna llegue a un mayor número de personas, considerando que doce semanas entre dosis es un intervalo razonable para conseguir una protección a largo plazo".

Por otro lado, respecto a esta estrategia de vacunación, también es importante saber que no es recomendable que se mezclen las dos vacunas, es decir, la de Oxford y la de Pfizer: "No recomendamos mezclar las vacunas COVID-19; si su primera dosis es la vacuna Pfizer, no debe recibir la vacuna AstraZeneca para su segunda dosis y viceversa", ha explicado la doctora Mary Ramsay, jefa del departamento de Inmunización de la Sanidad Pública británica, en declaraciones recogidas por Europra Press.

Alemania

Durante la última semana, ya se ha estado vacunando a la población de mayor riesgo con la vacuna creada por Pfizer y la empresa alemana BioNTech. Sin embargo, la lentitud de la campaña de vacunación ha hecho aumentar las críticas, ya que no llega a 300.000 el número de personas que han recibido la primera dosis de la vacuna.

De este modo, al igual que Reino Unido, las autoridades sanitarias de Alemania han planteado la posibilidad de espaciar en el tiempo la segunda dosis de la vacuna con el objetivo de suministrar la primera dosis a un mayor número de personas.

Dinamarca

Siguiendo la estrategia de vacunación de Reino Unido o Alemania, también Dinamarca ha planteado la posibilidad de suministrar una primera dosis a un mayor número de población, mientras que la segunda dosis se aplazaría en el tiempo.

Ante los planteamientos de estos países, la empresa alemana BioNTech ha recalcado que no existen evidencias de que la vacuna proteja contra el coronavirus más allá de 21 días tras suministrar la primera dosis.

Así va el ránking de vacunación