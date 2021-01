València reurbanitzarà l’entorn de la plaça de Segòvia

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana de l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha anunciat la reurbanització de l’entorn de la plaça de Segòvia i la conversió en zona de vianants del carrer de Beethoven. L’objectiu d’aquestes intervencions és “crear un gran espai públic, on els veïns i veïnes puguen seure, passejar o portar a jugar els més xicotets”. “Perquè València siga una ciutat de places, ha de ser-ho en tots els seus barris”, ha afirmat la vicealcaldessa, qui ha recordat que d’aquesta manera “s’està actuant en el conjunt de la ciutat”.

En concret, l’actuació de la plaça de Segòvia inclou de manera parcial els terrenys situats entre la plaça de Segòvia, l’avinguda del Doctor Tomàs Sala, el carrer de Jerònima Galés i els jardins de la via de servici de la Ronda Sud. S’actuarà sobre els terrenys disponibles, que ja consten com a propietat municipal.

Gómez ha precisat que l’actuació inclou els ompliments necessaris per aconseguir cotes similars a les de l’entorn i la pavimentació de les zones destinades a trànsit per als vianants. També és objecte del projecte la renovació o ampliació d’infraestructures municipals, en concret, enllumenat, reg i sanejament, així com la millora global de l’accessibilitat de l’entorn.

Pel que fa a les zones qualificades com a vials segons el PGOU, es tracta de vials per als vianants, que tindran un tractament similar. Així mateix, s’inclou l’actuació parcial en l’avinguda del Doctor Tomàs Sala, amb una secció de trànsit rodat.

D’acord amb el pla d’obra proposat, el termini previst per a l’execució de les obres és de quatre mesos i el cost total de la intervenció ascendirà a 294.804,66 euros. Sandra Gómez ha indicat que aquesta actuació anirà acompanyada de la conversió en zona de vianants del carrer de Beethoven, que es troba en este àmbit.

“El resultat serà una gran zona d’espai públic recuperada perquè els veïns i veïnes puguen disfrutar d’un lloc on passejar, seure, conversar i disfrutar del seu barri amb seguretat”, ha destacat.

L’edil ha precisat que la intervenció en eixe carrer, en desaparéixer el pas de vianants existent en l’encreuament amb l’avinguda del Primer de Maig, es completarà amb la col·locació de bancs i jocs infantils pintats en terra.

Les obres consisteixen bàsicament en la conversió en zona de vianants del carrer. Es contempla l’alçament de l’asfalt de la calçada i la vorada. Es realitzarà la demolició i excavació necessàries per a la col·locació de catorze nous embornals i la seua connexió a pou, la demolició i excavació necessàries per a la disposició de catorze escocells i la canalització que es precisa per al subministrament de reg.