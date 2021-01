Cristina Pedroche, sobre su vestido de Nochevieja: "Lo hago para que la gente se lo pase bien, no por dinero"

Una vez despedido el 2020, este 4 de enero supone el regreso de la parrilla televisiva al ser el primer lunes del año. Por ello, con el primer Zapeando del 2021, también ha sido la primera aparición de Cristina Pedroche tras las Campanadas.

"Estoy bien, porque estoy intentando no leer nada", ha confesado la colaboradora al principio del programa, donde sus compañeros han querido aplaudirla por su labor. "Defendiste tan bien el monólogo a cámara en un año como este", ha halagado Dani Mateo.

"Lo hice muy real, son mis palabras. Estoy contando una cosa muy personal, muy mía, y creo que la gente se ha podido sentir un poco identificada", ha justificado la vallecana.

Después, su estilista para este evento anual, el diseñador Josie, ha entrado en plató para comentar el tema y en todo momento se mostró contento por la audiencia que hicieron, algo que Cristina confesó que le daba más igual: "Lógicamente me encanta sentir el cariño y que cada año se vayan sumando. Pero las audiencias es un tema más de Antena 3".

"Todos los años buscamos el entretenimiento, pero este año más. Hemos vivido un 2020 de mierda y era 'vamos a olvidarnos durante un rato de todo'. Este año ha sido más luz, mas alegría, más diversión", ha añadido la mujer de Dabiz Muñoz.

Tal y como han explicado, la madrileña llevó al principio de las Campanadas un "edredón deconstruido", que tapaba el traje original, que homenajeaba el confinamiento en casa. Después, con más de 16.000 cristales, el vestido de verdad era en honor, por color y forma, a las mascarillas y los sanitarios.

👗@CristiPedroche y @Josietwitteando comentan cómo se les ocurrió el vestido y el tema del nórdico 👇 #zapeando1757pic.twitter.com/s3bKDd93rg — zapeando (@zapeandola6) January 4, 2021

"Era bastante difícil por el peso de un vestido tan mínimo. Es un desafío a la gravedad en un espacio mínimo", ha apuntado Josie y lo ha llamado "microvestido joya".

Pero lo verdaderamente importante que ha querido destacar Cristina Pedroche han sido los memes y las publicaciones de humor de la gente en redes: "A mí lo que más me llena son todas estas fotos, los Tik Tok, que la gente se lo pase bien... Yo lo hago por esto, no lo hago por ganar o no ganar. Yo tengo un contrato de cadena y si hago las Campanadas o no las hago gano lo mismo".

Lorena Castell: los daños colaterales del vestido de la Pedroche

Curiosamente, este año ha habido otra persona a la que el vestido de Cristina Pedroche le ha cambiado el look: Lorena Castell. En el último programa de Zapeando hicieron algunas predicciones sobre el color, corte, tipo de tela y demás elementos del traje y la catalana se aventuró a apostarse que se teñiría de rosa si no acertaba.

▶️ @lorenacastell perdió su apuesta y ha acabado con el pelo ROSA 😂 #zapeando1757pic.twitter.com/AXh6jQeNh8 — zapeando (@zapeandola6) January 4, 2021

Y dicho y hecho. Como eran tantas las variables y este reto dependía tanto del ingenio impredecible de Josie, Lorena Castell ha aparecido este lunes con el pelo rosa.

El programa ha lanzado una encuesta entre los tuiteros para que opinaran si les gustaba o más bien tenía aspecto de haber acudido a la rave de Llinars. Y, con un 57,4%, los espectadores están a favor de este cambio de look.