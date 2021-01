La Generalitat invertirà 132 milions d'euros en nous tramvies per a Metrovalencia i TRAM d'Alacant

La Generalitat invertirà 132.240.900 euros, IVA inclòs, en l'adquisició de 22 nous tramvies per a substituir a les unitats més antigues de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), reforçar l'actual servei i assegurar les futures ampliacions tramviàries previstes en les xarxes de Metrovalencia i TRAM d'Alacant. En aquest pressupost estan incloses les peces de parc i de recanvi necessàries per a aquest material mòbil.

Aquesta decisió, adoptada pel consell d'administració d'FGV en l'últim dia del passat any, ha sigut anunciada pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, durant una visita a les instal·lacions dels tallers de Tarongers, on actualment se situen els tramvies de Metrovalencia.

En aquest sentit, Arcadi España ha declarat que "la Generalitat posa en marxa un contracte de 132 milions d'euros amb l'objectiu de reforçar el servei i estar preparats per a les noves línies que es posaran en funcionament en el futur".

El conseller ha afegit que "hem de planificar la retirada de les unitats més antigues, modernitzant el material mòbil i donant un impuls alhora a l'economia amb la compra de nous tramvies".

Retirada d'unitats adquirides en 1994

Cal tindre en compte que en 2024 arribarà el final de la vida útil de les unitats tramviàries Siemens de la sèrie 3800 de la xarxa de Metrovalencia adquirides l'any 1994, complint així amb la premissa de disseny de 30 anys de circulació i servei.

A més, es preveu a curt i mitjà termini un nou pla de servei per a les línies tramviàries, a part de les futures ampliacions de les xarxes de Metrovalencia (Natzaret, port i La Fe) i TRAM d'Alacant (Sant Joan), la qual cosa exigeix nou material mòbil per a afrontar amb garanties la prestació als ciutadans d'un servei de transport tramviari segur i de qualitat.

Aquestes noves unitats tindran cabina en tots dos extrems (bicabina), una longitud de 45 metres (les actuals Siemens a retirar tenen 25 metres i les Bombardier 32 metres), una capacitat de transport superior a 430 viatgers i viatgeres per cada tramvia, la qual cosa és un 45% superior a les Bombardier 4200 i de més del doble que les Siemens 3800.

TuiN

El consell d'administració d'FGV també va aprovar la modificació de l'import mínim de càrrega o recàrrega dels títols TuiN i TuiN Jove de Metrovalencia, passant de 10 euros a 5 euros el saldo mínim per a tots dos títols.

Des de l'empresa pública s'entén que la disminució de l'import corresponent a la càrrega o recàrrega mínima dels títols TuiN i TuiN Jove de deu és una bona mesura per a afavorir l'ús generalitzat d'aquests títols que funcionen com una targeta moneder.

D'aquesta manera, es pretén fomentar la utilització del servei de metro i tramvia de València i la seua àrea metropolitana, en ser necessari un desemborsament menor per a la utilització ocasional del servei per mitjà d'aquest títol que ja ofereix actualment el preu per viatge més avantatjós per a desplaçar-se per la xarxa de Metrovalencia.

La modificació s'aplicarà enguany una vegada s'haja aprovat per l'Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV).