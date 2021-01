Set detinguts a Conca i València per estafar més de 80.000 euros a una empresa de Talarrubias (Badajoz)

Segons informa la Guàrdia Civil en nota de premsa, les estafes perpetrades per aquest grup consistien a atacar i piratejar els comptes del correu electrònic de l'empresa, i una vegada dins dels seus sistemes informàtics, "monitoritzaven les converses que mantenien amb les empreses proveïdores, modificant els nombres dels comptes bancaris a les quals devien dur a terme els pagaments de les transaccions comercials, per altres nombres de comptes propietat dels integrants del grup delictiu".

Així va ser com van aconseguir estafar més de 80.000 euros a una empresa de Talarrubias, i davant la qual cosa, la Guàrdia Civil de Badajoz va desenvolupar un "complex operatiu d'investigació tecnològica", amb el qual van obtindre vestigis per a "incriminar i esbrinar la identitat dels suposats autors de l'acció delictiva", tots ells integrants en un grup delictius amb rols ben definits dins de l'organització i assentat principalment a la Comunitat Valenciana, amb ramificació a Conca, Màlaga i Granada.

Es tracta d'un grup d'experts delinqüents que per a dificultar el seguiment de la investigación dels agents, duien a terme diferents transaccions dels diners estafats transferint-ho a altres comptes bancaris, que posteriorment els seus titulars retiraven físicament en les seues oficines o a través de caixers automàtics.

Aquesta operació segueix oberta, per la qual cosa no es descarta la detenció i investigació d'altres integrants del grup delictiu, per la seua implicació en les accions penals.

ALTRES CIBERESTAFES A EMPRESES

D'altra banda, en altres dos operacions no relacionades entre si, denominades 'Cazal' i 'Zalima' dutes a terme a principi del passat mes de desembre, l'EDITE de la Guàrdia Civil va destapar i va detindre altres quatre responsables de ciberestafes dutes a terme a dos empreses dels municipis pacenses de Zalamea de la Serena i Zafra.

Aquestes ciberestafes dutes a terme amb el mateix procediment, atacant i piratejant els seus comptes de correus, per a desviar de la mateixa manera pagaments comercials de 8.000 i 9.500 euros respectivament, a diferents comptes dels ara detinguts, tots ells veïns de Madrid.

Les diligències instruïdes per les diferents ciberestafes han sigut posades a la disposició dels Jutjats d'Instrucció d'Herrera del Duc, Castuera i Zafra.

CONSELLS DE SEGURETAT

Davant aquests fets, la Guàrdia Civil ofereix una sèrie de consells per a evitar aquestes ciberestafes, com mantindre actualitzat i protegit l'ordinador; no compartir molta informació personal o d'especial privacitat de l'empresa en Internet; evitar els enllaços de correus i anuncis, o verificar regularment els moviments del seu compte bancari.

També s'aconsella no obrir enllaços de correus electrònics i arxius adjunts de desconeguts, i apunta que els errors ortogràfics i els correus electrònics mal escrits, les direccions de correu electrònic desconegudes, són alguns senyals d'estafes.