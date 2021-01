L'elogi de l'error 'A-Normal' obri temporada en La Mutant

Estrenada fa dos anys dins del marc de Dansa València, aquesta creació d'Ángela Verdugo -fundadora i cap visible de la companyia La Siamesa- "explora les possibilitats del gènere per a entrellaçar coreografies i reflexions en veu alta, oferint una posada en escena repleta de matisos estètics, poètica, humor i una mirada desdramatitzada de la realitat".

Per a aquesta coreògrafa, abordar qüestions compromeses ha sigut sempre "un desafiament" per a aconseguir, com ella mateixa explica, "que l'espectador torne a casa amb una empremta del percebut en la representació".

En 'A-Normal o la oveja errante', l'artista saguntina planteja un equilibri escènic entre dansa i teatre en el qual resulta clau l'aportació del dramaturg Xavier Puchades, així com la perfecta integració de la música i l'audiovisual amb una coreografia poderosa, marca de la casa.

Tot açò per a fer "un elogi de l'anormal, un cant a la llibertat i a la capacitat innata de l'ésser humà per a cometre errors, des de la perspectiva d'una mare que li conta una història a la seua filla abans de dormir i acaba relatant la seua pròpia vida, amb les inevitables pors i frustracions", segons les mateixes fonts.

Així mateix, Verdugo ha assenyalat que l'espectacle "és un exercici de memòria, acceptació i transmissió que reflexiona entorn a l'inconformisme social i la creació de nous models racionals".

D'aquesta manera, el missatge és que cal "equivocar-se les vegades que siga necessari, destruir les etiquetes i comprendre que existeix l'imprevisible, encara que açò implique convertir-se en l'ovella esgarriada": "Es tracta d'una invitació a acceptar que la vida taca i que la salvació, si és que existeix, resideix en la cerca de la bellesa en qualsevol de les seues formes".