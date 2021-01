El PP lloa a Bonig: "Està fent una oposició a la Comunitat que va en la línia i de manera paral·lela amb Casado"

Per la seua banda, Bonig, ha indicat que té el suport del seu partit i de Gènova i que ja ha manifestat "per activa i per passiva que es presentarà a la reelecció" en el congrés del PPCV, que entén que, igual que la resta que hi ha pendents, se celebrarà a final de 2021.

Les dos s'han pronunciat en aquests termes en la roda de premsa que han oferit després de la reunió mantinguda a València amb el president del PP en la província, Vicent Mompó, i diputats i senadors del partit per a analitzar l'actual situació sanitària, en ser preguntades per la situació interna del PPCV i informacions que indiquen que des de Gènova s'apostaria per una renovació del lideratge a la Comunitat Valenciana.

Hoyo ha indicat que Bonig "està fent una oposició a la Comunitat Valenciana que, per descomptat, va en la línia i de manera paral·lela i coordinada amb el president nacional del partit", i que ha definit com "contundent però al mateix temps constructiva".

"La valoració del treball que està fent no pot ser millor. Està fent un gran treball de coordinació de tot el partit de la Comunitat Valenciana, que no pot funcionar millor i com un rellotge amb les tres províncies", ha manifestat.

En aquesta línia, ha dit que Gènova, "com no podia ser d'una altra manera, li agraïx tot el que està fent i li dona suport en tot el treball que per descomptat li queda per fer perquè tenim davant nosaltres un any molt complicat, amb molts projectes per davant".

En aquesta línia, Hoyo creu que qui s'hauria de "preocupar" és Ximo Puig perquè, al·ludint Miguel Iceta i el PSC, "quan veges les barbes del teu veí tallar... i solament cal mirar al nord, a Catalunya per a veure com Sánchez d'un dia per a una altre ha llevat el president regional i secretari regional per a posar un ministre paracaigudista". "Igual Ximo Puig s'ha de preocupar a veure si li van a posar un altre ministre ací i el van a llevar d'un dia per a un altre", ha assenyalat.

Bonig, que ha agraït a Hoyo les seues paraules, ha indicat que les qüestions orgàniques "ens interessen a nosaltres i als mitjans de comunicació" i ha advocat per "centrar-se en el realment important". "La gent no entendria que, amb la qual està caent ací fora, ens enredàrem en qüestions internes que solament ens interessen a nosaltres, no a la gent".

Respecte als terminis per al congrés, ha indicat que ja es va comunicar en un Comité Executiu Nacional que, mentre les condicions ho permeteren, se n'anaven a fer durant tot 2021, fins a estiu o setembre, primer els provincials i posteriorment arribarien els regionals.

En el cas de la Comunitat, queda el de Castelló. "Per tant, entenem que final de 2021 se n'aniran celebrant tots els congressos regionals que no s'hagen celebrat o seguisquen en el calendari", ha conclòs.