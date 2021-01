El PSPV veu "poc intel·ligent" que Mulet "cree polèmica" amb els "millors" pressupostos per a la ciutat de València

Així mateix, el portaveu socialista ha animat al representant de la coalició a ser "més útil a la ciutat que a la dreta", així com a "treballar i deixar-se de polèmiques buscades intencionadament".

El portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet, va criticar aquest diumenge que el PSOE, junt amb altres formacions com En Comú Podem, ERC, EH Bildu o el PNB haja rebutjat en el Senat fins a dotze inversions per a la ciutat de València, entre elles algunes relacionades amb la condonació del deute de la Marina, l'ampliació del túnel de Serradora, la connexió del Port amb el tercer carril o la millora de la seguretat i l'estat dels accessos en les carreteres V-30, V-21 i V-31.

En aquest sentit, el portaveu del PSPV-PSOE de la ciutat de València, Borja Sanjuán, ha assenyalat que "no pareix intel·ligent que hi haja qui estiga buscant una confrontació estèril i sobreactuada" i ha remarcat al senador que els pressupostos "són un projecte global i no és raonable defendre que el bé és sempre gràcies a un mateix i tot el que no m'agrada és per culpa de tots els altres".

Així, ha titlat "l'estratègia" de Mulet de "poc intel·ligent i infantil". "Manca de sentit que quan es firma un acord pressupostari i després es presenten mesures addicionals a gratcient que no existeix marge per a incloure l'única cosa que es busca és forçar un titular que haurà de valorar a qui beneficia", ha asseverat.

Sanjuán ha retret a Mulet que aquesta actitud "no és d'utilitat a València però sí per a una dreta que tan malament ha tractat sempre que ha governat a la nostra ciutat" i ha lamentat que la dreta "ha d'estar encantada escoltant com el senador critica els millors pressupostos de la història que salden deutes històrics com la de la Marina o que contemplen fons extraordinaris per a ajudar el transport urbà a fer front a la crisi de la Covid-19 o que han permès que l'Ajuntament de València no haja de fer retallades en el seu pressupost en el pròxim any i tinguem uns comptes expansius".

Finalment, el responsable d'Hisenda i portaveu socialista ha afirmat que des de la dreta "han d'estar tan agraïts al senador de Compromís que han d'estar pesant que si no existira caldria inventar-ho". Per açò, ha convidat Mulet a "reflexionar" perquè "lluny d'ajudar el govern del Botànic o del Rialto, està canviant un minut de glòria per una mala estratègia que solament ajuda el PP".