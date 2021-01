Omar Montes, sobre su polémica visita como Rey Mago a un centro comercial: "Sabía que lo íbamos a pagar Kiko y yo"

Este sábado, la Policía de Marbella tuvo que desalojar el Centro Comercial La Cañada por las aglomeraciones a causa de la visita de los Reyes Magos. En este acto, que superó el aforo permitido e impidió que se cumpliera la distancia social, los tres monarcas estaban interpretados por Kiko Rivera, Omar Montes y el periodista Luis Rollán, mientras que Fani Carbajo hacía de la estrella de Oriente que los guía.

Las redes se llenaron rápidamente de críticas hacia esta celebración sin medidas sanitarias, y la noticia de que estos cuatro rostros de Mediaset eran los protagonistas se difundió rápidamente.

La organizadora del evento explicó que era un evento "sin público", algo que contrasta con que se hayan contratado a famosos. "Eran rostros conocidos para dar una sorpresa a los niños. En cuanto a que no fuera nadie, nosotros contábamos con que iba a ir gente porque es un centro comercial", explicó, algo contradictoriamente, la organizadora a Socialité.

Para los que preguntan... La gente estaba esperando para ver a Kiko Rivera, Omar Montes y Luis Rollán vestidos de Reyes Magos 🤷🏻‍♂️ y a Fani de la Isla de las Tentaciones pic.twitter.com/8mlS6xC1gA — m!guel (@Miguelsympa) January 2, 2021

Por su parte, Omar Montes se pronunció sobre el tema este domingo en un vídeo de Instagram: "Se suponía que iba a haber veinte niños. Nos dijeron que iban a cerrar el centro comercial, pero había gente que estaba comprando, y cuando nos vio la gente, fliparon".

"Empezaron a venir hacia nosotros y, claro, la seguridad no podía parar a toda esa gente", explicó el ex de Isa Pantoja. El cantante apuntó que lo único que querían era dar regalos a los niños, que no debían "sufrir la pandemia", y que el exceso de aforo fue tema de la organización: "Ya le dije a Kiko que íbamos a pagar el pato él y yo".

Luis Rollán prefirió hablar sobre el tema este lunes en El programa de Ana Rosa, donde explicó que el acto era en una "zona acordonada" y se iba a "retransmitir en las redes sociales". "Nosotros no podíamos tener contacto ni con los niños ni con nadie", añadió.

"La historia era que una vez que nosotros estuviésemos habría una fila de niños con los padres y dejarían su carta en el buzón de los Reyes Magos", apuntó. Pero después, aparecieron personas "cívicas y no tan cívicas" y "la situación se fue de las manos".