Cinco cosas que un opositor de 2021 va a querer en su estudio: del cronómetro hasta el planificador mensual

Queridos opositores: 2021 ha llegado y, posiblemente, lleves semanas deseando este momento para averiguar cuándo deberás enfrentarte al examen que puede cambiar tu vida laboral. Sin embargo, ahora que ha llegado el momento, tienes miedo de empezar: no sabes cómo organizarte y te sientes un poco perdido, pues los temarios son extensos y, ahora, el tiempo corre que vuela. No te preocupes, ¡no eres el único! Pero, si bien es cierto que esta sensación es habitual, también lo es que hay que vencerla para centrarse en el verdadero objetivo: hacer lo mejor posible la prueba y luchar por nuestra plaza.

Así que, ¡coge tu BOE, tus apuntes y tus ganas de comerte el 2021, porque este puede ser tu año! Eso sí, además de las ganas de enfrentarte a tus apuntes, es importante que tengas a mano aquellos pequeños artículos que, de un modo u otro, puedan ayudar a optimizar las horas de estudio. ¿Listo para descubrir cuáles son nuestras propuestas?

Motivación extra para los opositores del 2021

- Un planificador. Lo primero para enfrentarse a una oposición sin perder los nervios es plantear una buena organización. Por ello, los planificadores serán tus grandes aliados: hazte con uno diario, mensual y anual y fija tus objetivos a corto medio y largo plazo. Así, una vez cumplimentados, verás cómo cada día estás más cerca de tus objetivos (¡y sueños!).

El planificador. Amazon

- Un cronómetro. Sin duda, otro punto a tener en cuenta a la hora de prepararnos es empezar con los simulacros cuanto antes para ir poniéndonos a prueba y mejorando. Para ello, un must que todo opositor debería tener es un cronómetro ayude a cuadrar los tiempos y a mejorarlos; y es que, con esta tarea bajo control, lograrás ir al examen más tranquilo y confiado.

El cronómetro. Amazon

- Una pizarra. Fijar tus objetivos es de vital importancia, pero aún lo es más que puedas visualizarlos con claridad para acabar con la carga mental acumulada. Y qué mejor modo de hacerlo de forma divertida, útil y efectiva que usando una pizarra en la que puedas ver en grande cuáles son tus tareas pendientes, cuáles tachar de la lista y, por supuesto, cuáles añadir.

La pizarra. Amazon

- Un pack de papelería. Las cosas nuevas siempre son una motivación para enfrentarse a las horas de estudio, así que aprovecha el año nuevo para hacer acopio de libretas, bolígrafos y, por supuesto, subrayadores y bolígrafos para ver tus apuntes (¡y tus metas!) a todo color.

El set de papelería. Amazon

- Un termo. Si eres de los que vas a hacer de la biblioteca tu nuevo hogar, sabrás que es importante de sentirte cómodo y con las necesidades cubiertas. Por ello, debes tener siempre a mano un termo que rellenar de agua, infusiones o un buen café que despeje la mente antes de enfrentarte a primera hora a tus apuntes.

Botella térmica. Amazon

