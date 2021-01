Sanitat regula el programa d'autoconcerts de 2021 per a reduir les llistes d'espera, dotat amb 20 milions d'euros

Aquest programa especial de productivitat per a la reducció de la demora assistencial per a intervencions quirúrgiques i en la realització de tècniques diagnòstiques, intervencionistes i exploracions en el Sistema Valencià de Salut està inclòs en el Pla Òptima 2020-2023, on s'han definit els objectius, planificat les accions i proposat l'avaluació dels resultats obtinguts.

Sobre este tema, la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària de la Conselleria de Sanitat, Concha Andrés, ha matisat que "evidentment, l'execució i engegada de l'autoconcert dependrà de com en els pròxims mesos s'aconseguisca controlar l'evolució de la pandèmia i per tant tinguem més disponibilitat per a poder hospitalitzar més persones".

Andrés ha explicat que aquest programa pretén la participació dels professionals sanitaris i no sanitaris i, per tant, l'increment de l'activitat quirúrgica dins dels hospitals públics.

Així, aquest programa implica tant les jornades vespertines de programació d'intervencions quirúrgiques de pacients que estan un temps en llista d'espera, com també la contractació de 128 persones, sobretot personal d'infermeria i facultatius, també tècnics en cures i celadors, per a completar eixos equips quirúrgics que són necessaris.

Andrés ha explicat que l'objectiu és "aprofitar al màxim" l'experiència i professionalitat dels equips de professionals, així com els quiròfans, que són instal·lacions disponibles en els hospitals públics de la Comunitat, instal·lacions "potents i de les quals cal traure el màxim rendiment".

És, per tant, "un programa que ens permet reduir les llistes d'espera i al mateix temps també garantir l'eficiència d'aquells recursos que paguem en definitiva amb els diners de tots els ciutadans", ha ressaltat Concha Andrés.

Aquest acord s'aprova anualment en col·laboració amb els sindicats i ha assenyalat que és "una satisfacció veure que s'aconsegueix la majoria del respatler sindical per a l'aprovació de la proposta d'enguany, que ens ha permès la seua engegada a partir de el 1 de gener".

En aquest sentit, ha recordat que l'any passat es va incloure, a més d'altres especialitats específiques, també les unitats del dolor i les unitats de reconstrucció de càncer de mama, perquè "hi havia pacients que portaven massa temps d'espera".

Així mateix, enguany també hem incorporat algunes tècniques de medicina rehabilitadora per a poder compensar així alguns desfasaments en les demores que s'estaven produint perquè en fer més intervencions de traumatologia en autoconcierto també era imprescindible ampliar les sessions de rehabilitació.

D'aquesta forma, l'autoconcert i el pla de xoc "es complementen per a poder atendre la llista d'espera en aquests moments en els quals és molt complicat".