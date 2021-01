Baleària incorporarà al març el primer ?fast ferri? del món amb motors duals a gas

Sobre este tema, l'armament del casc del buc està pràcticament finalitzat i s'han realitzat proves en la rampa d'accés per a vehicles i càrrega. Els treballs se centren principalment en l'habilitació dels salons per al passatge, així com en el pont de comandament i la instal·lació electrònica, segons les mateixes fonts.

El director de Flota de Baleària, Guillermo Alomar, ha explicat que els treballs avancen i en pocs mesos tindrem operant un dels bucs "més innovadors i sostenibles" del món. Així, la seua incorporació a la flota suposarà "una fita en la història de Baleària, però també en la del transport marítim a nivell internacional".

El fast ferri, a més, incorpora equips de mesurament per a monitoritzar el consum real de combustible, calcular l'eficiència dels motors i ajustar la navegació per a incrementar el confort segons l'estat del mar. "Les innovacions que incorpora reduiran considerablement el moviment, les vibracions i els sorolls", ha detallat Alomar.

Per tot açò, l'empresa ha indicat que, amb una inversió de 90 milions d'euros, l'Eleanor Roosevelt serà també el "fast ferri" de major eslora del món (amb 123 metres). Tindrà capacitat per a 1.200 passatgers i un celler per a 500 metres lineals de camions i 250 turismes, o alternativament 450 turismes. "El buc tindrà una velocitat de servici de 35 nucs (amb una velocitat màxima superior als 40 nucs)", ha subratllat Baleària.

INNOVACIÓ

A més de ser el primer del món de les seues característiques amb motors duals a GNL, serà també innovador gràcies a les millores tecnològiques smart ship que incorpora, que "garantiran una millor experiència als clients a bord".

I és que els passatgers podran accedir mitjançant un codi QR que rebran via WhatsApp, amb la indicació del nombre de butaca assignat; durant tota la travessia tindran servici d'Internet i cobertura de WhatsApp per a missatges de text i podran gaudir de forma gratuïta d'una plataforma d'entreteniment digital des dels seus dispositius mòbils, així com veure a les seues mascotes a través de webcams instal·lades en les gàbies, han destacat.

Així mateix, en el disseny dels interiors s'ha prevaler l'amplitud dels espais i la separació entre butaques. L'Eleanor Roosevelt serà el vaixell almirall de l'estratègia de flota a gas de Baleària, que en 2021 aconseguirà els 9 bucs (actualment navega amb 6 a gas natural i està remotorizando un de més).

La naviliera ha invertit 380 milions d'euros per a incorporar el gas a la seua flota, un combustible que implica una reducció considerable de les emissions (amb una millora immediata en la qualitat de l'aire i l'efecte hivernacle) i de la contaminació acústica. En concret es redueixen en un 30% les emissions de CO2, en un 85% les de NOx, i s'eliminen les de sofre i partícules.