CCOO lamenta la "escasa ejecución" del presupuesto municipal "pese a las necesidades" de la ciudad

Así lo ha asegurado el sindicato en un comunicado en el que destaca que, en total, el equipo de gobierno "solo ejecutó durante 2019 el 36,4 por ciento de las inversiones presupuestadas. El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha subrayado que "no es de recibo que se deje sin gastar casi 57 millones de euros que hubiesen sido enormemente beneficiosas en la ciudad".

"Una capital como Sevilla, con seis de los quince barrios más pobres de España y déficits en servicios públicos, no puede permitirse que este dinero, en vez de mejorar la vida de la gente, se quede sin gastar". Estas partidas presupuestarias son "fundamentales" para el empleo y la reactivación económica de la ciudad, ha sentenciado Vidán.

El secretario general del sindicato ha calificado de "verdadero despropósito" el dinero que el Ayuntamiento ha dejado sin ejecutar durante los últimos años, "cuando la ciudad necesita urgentemente inversiones". Según Vidán, "es como si una persona no comprara comida y corriera el riesgo de morir de hambre por querer saldar la hipoteca de su casa antes de tiempo".

Para Alfonso Vidán, "que esta situación se dé y el equipo de gobierno no cumpla sus compromisos solo se puede explicar por indolencia o por incompetencia y ambas son tremendamente graves". "De nada sirve anunciar a bombo y platillo unos presupuestos progresistas si después no va a cumplir con las inversiones comprometidas", ha añadido."Una situación que no es la primera vez que ocurre y de la que ha alertado, durante los últimos años, el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), sin que el Ayuntamiento haya tomado nota".